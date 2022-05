Lob für Idee zu „Schlager für alle“

„Schlager für alle“ lautete der Titel eines gemeinsamen Projekts der Flötenklassen von Cornelia Herzog und Anke Palmer, die in drei verschiedenen Seniorenzentren in Hockenheim, Waibstadt und Walldorf am 21. und 22. Mai stattgefunden haben. Die Querflötenlehrerinnen, die an vier verschiedenen Musikschulen der Region tätig sind, schlossen ihre Klassen zusammen und vereinigten in den gemeinsamen Auftritten die fortgeschrittenen Schülerinnen und Schüler der Musikschulen Hockenheim, Bad Schönborn (Musikschule Mehrklang), Sinsheim und Südliche Bergstraße zu gemeinsamen Ensembles, die in unterschiedlicher Besetzung und Stärke, die drei Auftritte bewältigten: ein großer Probenkraftakt, dessen Ergebnis allerdings der Mühe durchaus Wert war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Heinz Rühmann kommt an

Die teilweise nahezu 100 Jahre alten Schlager aus alten Filmproduktionen, in denen noch Heinz Rühmann aufgetreten ist oder Regie geführt hat, kamen nicht nur bei den älteren Bewohnern der Pflegeeinrichtungen gut an, sondern spornten durch ihren besonderen Charme, hohe musikalische Qualität und ansprechende Texte auch die jungen Mitwirkenden an.

Der letzte Auftritt des Wochenendes fand in dem neu errichteten Pflegezentrum Manuela Offenloch in Hockenheim statt. Sie sprach ihren besonderen Dank den jungen Musikerinnen und Musikern für den besonderen Einsatz zugunsten der Bewohner aus, die freudestrahlend, aktiv und nicht selten auch noch erstaunlich textsicher die bekannten Melodien mitsangen und in Erinnerungen schwelgten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ein Kompliment sprach Manuela Offenloch den beiden Lehrerinnen Cornelia Herzog und Anke Palmer für Idee aus und bedankte sich bei Christian Palmer, dem Leiter der Musikschule Hockenheim, für seine pianistische Unterstützung der Auftritte. Von den Bewohnern und Leitungen der Einrichtungen wurden die Mitwirkenden mit Applaus, Geschenken und dem Wunsch auf ein Wiedersehen verabschiedet. cp/zg