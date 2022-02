Lobbyistin als Staatssekretärin „höchst eigenwillig“

Bei seiner „Liberalen Runde“ hat der FDP-Stadtverband von Hockenheim einen Exkurs in die Bundespolitik unternommen. Anlass war die Ernennung der Umweltaktivistin Jennifer Morgan zur Sonderbeauftragten für Klimapolitik und danach zur Staatssekretärin durch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock.

„Morgan soll der Ministerin bei der Klimakonferenz in Glasgow positiv aufgefallen sein, weil sie dort so vehement für den Klimaschutz gekämpft hat, heißt es“, schreibt die FDP in einer Pressemitteilung. Das solle sie künftig genauso weitermachen, nur im Dienste der Bundesregierung. Dazu sei offenbar geplant, dass die Umweltschützerin die Leitung einer Unterabteilung im Auswärtigen Amt erhalte.

Morgan wird damit ab kommenden Monat als Sonderbeauftragte die internationale Klimapolitik Deutschlands verantworten. „Jennifer Morgan wird als Steuerfrau unsere Klima-Außenpolitik lenken, Partnerschaften mit anderen Staaten in der Welt ausbauen und den Dialog mit der Zivilgesellschaft weltweit führen“, wird Baerbock von der Hockenheimer FDP zitiert. Sie kenne weltweit keine zweite Persönlichkeit mit der Expertise, Vernetzung und Glaubwürdigkeit in der internationalen Klimapolitik.

Vorgehen moniert

„Wenn sie dann die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten hat, kann sie verbeamtet und somit zur Staatssekretärin im Auswärtigen Amt befördert werden. Angeblich wird mit Hochdruck an der Einbürgerung gearbeitet“, erläutern die Liberalen in ihrem Schreiben.

„Morgan ist eine Traumbesetzung und ein wichtiges Signal für die internationalen Klimaschutz“, hatte Baerbock zur Personalie gesagt. „Dass jetzt internationale Lobbyisten, egal in welcher Sache, die Führung von Bundesministerien übernehmen sollen, finde ich selbst für diese Bundesregierung überraschend“, sagte Stadtrat Helmut Kief dazu und äußert auch scharfe Kritik an der überraschenden Personalentscheidung.

„Es ist bemerkenswert, dass gerade eine Grünen-Bundesministerin die Grenzen zwischen Staatlichkeit und Lobbyismus so leichtfertig überspringt“, meint Kief. Die Ministerin werde nach dieser Entscheidung für ihre internationale Klimapolitik „wohl kaum mehr Gegenwehr von Greenpeace und anderen Aktivistengruppen“ erfahren.

„Die grüne Heuchelei in Sachen Lobbyismus hat große Chancen auf das ,Guinness Book of Records’. Ich meine, die Greenpeace-Aktivistin im Handumdrehen zur Staatssekretärin zu machen, passt nicht zu den jüngsten Vorgaben des Parlaments, den Einfluss von Interessenvertretern deutlicher zu kennzeichnen.“ Eine prominente US-amerikanische Lobbyistin auf die Schnelle einzubürgern und zu verbeamten, sei ein höchst eigenwilliger Vorgang. „Gibt es denn in Deutschland keine fähigen Leute aus der grünen Szene“, fragt Kief.

Unseriöse Besetzung

Der Stadtrat untermauert, dass es mehr als unseriös sei, „sogenannte Aktivisten, die mit ihrer Organisation auch strafrechtlich relevante Aktionen durchführen, in die Bundesregierung zu integrieren. Eine Lobbyistin ohne Abkühlungsphase zur Staatssekretärin zu machen, ist ein direkter Verstoß gegen die Grundsätze der Grünen zum Einfluss von organisierten Interessen“, so Kief. Anscheinend sei es egal, wenn es der guten Sache des Klimaschutzes diene.

„Noch bedenklicher ist es, dass Morgan bei Greenpeace an der Spitze einer Organisation stand, die mit ihren Aktionen offen gegen Recht verstößt. Die radikalen Umweltschützer nehmen dies bewusst oder billigend in Kauf. Morgan hat einen Teil dieser Gesetzesverstöße als Chefin zu verantworten. Distanziert hat sie sich davon nicht, auch die Außenministerin nicht. Es ist ein Unding, jemanden zur Repräsentantin des Staates zu machen, der bewusst mit Rechtsbrüchen gearbeitet hat. Dass Jennifer Morgan unseren Staat in der Welt vertritt, ist für mich untragbar“, unterstreicht der Hockenheimer FDP-Stadtrat in seinen Ausführungen abschließend. zg