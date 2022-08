Löschwasser in Kläranlage

Das beim Großbrand von gepressten Kunststoffabfällen auf dem Gelände der Firma Delvanis angefallene Löschwasser ist so wenig schadstoffbelastet, dass es derzeit in Chargen von 50 Kubikmetern täglich in die Kläranlage transportiert und eingeleitet werden kann. Das hat Christoph Henninger, Leiter der Stabsstelle Kommunikation der Stadt, auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt.

Das Wasserrechtsamt Heidelberg habe Proben des Löschwassers untersucht, das sich im Überlaufbecken auf dem Betriebsgelände angesammelt hatte. Das Ergebnis bestätigt die Vermutung von Kreisbrandmeister Udo Dentz, das Löschwasser sei nicht mit Schadstoffen belastet, da es nicht mit Löschschaum oder anderen Substanzen vermischt wurde. Dennoch wurde die Einleitung in die Kanalisation via Kläranlage auf 50 Kubikmeter täglich begrenzt. Der Transport erfolgt über Tankwagen. mm