Logen können zu Streaming-Studios werden

Der Hockenheimring rüstet technisch auf: Neben klassischen Konferenzen vor Ort bietet die Rennstecke ab sofort auch digitale Tagungskonzepte an. So können Meetings und Veranstaltungen virtuell in kleinem Rahmen oder auch als hybrides Format in den verschiedenen Eventlocations des Rings realisiert werden.

Mit dem Stuttgarter Unternehmen Neumann&Müller Veranstaltungstechnik hat sich die Hockenheim-Ring GmbH einen starken und erfahrenen Partner für die technische Umsetzung an die Seite geholt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Vollbremsung für die Branche

Welch große Bedeutung virtuelle Tagungen gerade in der Corona-Pandemie erlangt haben, weiß Marco Corbari, der die Eventlocations am Hockenheimring leitet: „Die Corona-Pandemie hat die gesamte Veranstaltungsbranche eiskalt erwischt, diese musste sprichwörtlich eine Vollbremsung hinlegen. Doch dieser Schock hat auch bald zur Weiterentwicklung der Meeting-Kultur in digitaler Hinsicht geführt. Dem Hockenheimring ist es gelungen, die spannenden Aspekte einer Liveveranstaltung wie dem klangvollen Namen ‚Hockenheimring‘ und dem atemberaubenden Blick aufs Motodrom jetzt mit den technischen Möglichkeiten zu verknüpfen und Kunden dadurch ein breiteres, für sie passendes Veranstaltungsformat – digital oder hybrid – anzubieten. Mehr denn je ist der Hockenheimring mit seinen Locations als Destination für aufmerksamkeitsstarke und spannende Tagungen gefragt.“

Mit seiner leistungsfähigen Internetanbindung sowie der guten Infrastruktur besitzt der Hockenheimring beste Voraussetzungen für jegliche Art digitaler Events, heißt es in der Mitteilung. Genau wie für Präsenzveranstaltungen gilt, dass der Kunde persönliche Gestaltungsfreiheit hat. Drei – je nach Wunsch und Bedarf – wählbare Equipment-Pakete, die die Logen der Südtribüne in professionelle Streaming-Studios verwandeln sowie zusätzlich buchbare Service- und Ausstattungsoptionen bilden den individuellen Rahmen, in welchem sich Unternehmen ihren Teams, Kunden oder Geschäftspartnern präsentieren können.

Intuitiv zu bedienen

Ab Mai wird das Tagungsangebot des Hockenheimrings um ein innovatives interaktives Tool erweitert. „Weframe One“ vereint Features wie Whiteboard, Flipchart, Pinnwand, Monitor und ist zudem bestens für Videokonferenzen geeignet. Das Multitouch-Board besitzt eine Größe von 86 Zoll, eine intuitiv bedienbare Software und wurde speziell für die Gruppenarbeit entwickelt. So können alle Meetingteilnehmer den Screen via Smartphone, Tablet oder Laptop steuern und Inhalte ergänzen.

„Weframe One“ wird künftig in ausgewählten Locations der Rennstrecke sowie im Hotel Motodrom für Präsenzveranstaltungen oder Hybrid-Meetings mit Videokonferenz zur Verfügung stehen. zg

