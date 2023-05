Louise-Otto-Peters-Schule Hockenheim: Einblick in die Pflegeausbildung

Hockenheim. Ganz im Zeichen des 50-jährigen Kreisjubiläums steht der Tag der offenen Tür am heutigen Samstag, 6. Mai, an der Louise-Otto-Peters-Schule in Hockenheim. Die hauswirtschaftlich-sozialpädagogisch-pflegerische Berufsschule in der Trägerschaft des Rhein-Neckar-Kreises gewährt an diesem Tag von 10 bis 14 Uhr Einblicke in das Schulhaus und in ihre Bildungsangebote, insbesondere im Pflegebereich. Auch „Pepper“, der als Kommunikationsroboter in Pflegeeinrichtungen zum Einsatz kommt, ist vor Ort.

An der Louise-Otto-Peters-Schule in der Hockenheimer Schubertstraße 11 wurde – wie an allen Pflegeschulen – im Jahr 2020 die Ausbildung zum Pflegefachmann beziehungsweise zur Pflegefachfrau reformiert und eine neue, generalistische Ausbildung geschaffen. Der erste Ausbildungsgang der angehenden Pflegefachkräfte startet dort Anfang Mai in die Abschlussprüfungen.

Beim Tag der offenen Tür präsentieren die Ausbildungsklassen alles Wissenswerte rund um die Pflegeausbildung und den Pflegeberuf. Auszubildende der dreijährigen Ausbildung zur Pflegefachkraft sowie der einjährigen Ausbildung zum Altenpflegehelfer zeigen an diesem Vormittag verschiedene Inhalte und Angebote der Ausbildung.

Infos vom Arbeitsamt

Unterschiedliche Ausbildungsbetriebe sowie Agentur für Arbeit, Jobcenter, werden ebenfalls vor Ort sein und geben Auskunft über die Rahmenbedingungen der Ausbildung in den unterschiedlichen Einrichtungen der Pflegeausbildung.

Die Auszubildenden im Pflegebereich können ihren Ausbildungsvertrag mit unterschiedlichen Betrieben abschließen: Entweder mit einem Träger einer Alten-/Pflegeeinrichtung, einem ambulanten Dienst oder mit einem Krankenhaus – alle werden dann gemeinsam auf den Beruf in den unterschiedlichen Pflegebereichen vorbereitet.

Die Auszubildenden in der Altenpflegehilfe schließen entweder mit einer Alten- oder Pflegeeinrichtung oder einem ambulanten Pflegedienst einen Ausbildungsvertrag. Somit stehen den Azubis hier unterschiedliche Möglichkeiten offen.

Alle Beteiligten freuen sich auf zahlreiche interessierte Besucherinnen und Besucher am heutigen Samstag, 6. Mai, in der Otto-Peters-Schule.