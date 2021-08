Luan Hesse holt sich drei Meistertitel

Kurz vorm Start der Sommerferien hat der Tischtennisclub (TTC) Hockenheim die Corona-bedingt verschobenen Vereinsmeisterschaften des Jahres 2020 nachgeholt. Bis auf wenige verletzungsbedingt abwesende Spieler beteiligten sich annähernd alle in den Mannschaften aktiven Jugendlichen. Dabei gingen auch etliche noch nicht aktiv in der Verbandsrunde eingesetzte Nachwuchsakteure an die Tische.

Bei den Mädchen veranstaltete der verantwortliche Trainer Gerald Mues Schmitt ein Jede-gegen-jede-Turnier. Dabei wurde Kairi King auch in ihrem vierten Jahr unangefochten und ohne Satzverlust Vereinsmeisterin. Mit nur einer Niederlage erreichte Katrin Mues Platz zwei. Eng ging es beim Kampf um den dritten Platz zu. Dank einer besseren Satzdifferenz behauptete sich hier Rosalie Bartolles gegen Emma Lunkewitz. Im Doppel siegten Kairi King/Sarah Mues vor Katrin Mues/Prisca Rudloff. Dritte wurden Rosalie Bartolles/Emma Lunkewitz.

Bei der Konkurrenz der Jugend U18 wurde Tim Wandelt seiner Favoritenrolle gerecht. Als Gruppenerster qualifizierte er sich für das Halbfinale, wo er sich gegen den stark aufspielenden Linus Trumpf mit 11:9 äußerst knapp im fünften Satz durchsetzte. Gegner im Endspiel war der erst zwölfjährige Luan Hesse, der im Halbfinale Jonathan Ryl besiegte. Hesse ging in einem spannenden Finale gegen Wandelt zunächst mit 2:1 in Führung, bevor Tim Wandelt seine ganze Routine ausspielte und noch mit 3:2 gewann.

Im Jungendoppelwettbewerb siegte mit der Paarung Jonathan Roth/Linus Telp das ausgeglichenste Doppel mit 5:0 Siegen. Rang zwei ging an Jonathan Ryl/Fabian Gmeiner, die sich dank des besseren Satzverhältnisses gegen Tim Wandelt/David Martins Reyer durchsetzen konnten.

Favorit scheitert im Halbfinale

Bei den Schüler-A-Meisterschaften gingen neun Teilnehmer an den Start. Eine kleine Überraschung gab es im Halbfinale, als Jonathan Ryl sehr stark aufspielte und den eigentlichen Favoriten Tim Wandelt ausschaltete. Das zweite Halbfinale gewann Luan Hesse gegen den wieder sehr guten Linus Trumpf. Das Finale wurde zu einer klaren Sache für Luan Hesse, der damit den ersten von drei Titeln holte.

Meisterschaft Nummer zwei für Luan Hesse gab es im Schüler-B Wettbewerb. Allerdings wehrte sich Jonathan Roth lange gegen die Finalniederlage und belegte Rang zwei. Dritter wurde Felix Henze, der seine guten Trainingsleistungen bestätigte. Erfreulich ist noch Platz vier zu erwähnen, der an den mit zehn Jahren jüngsten Raffael Kunjanski ging.

Im Einzel der Schüler-C errang Luan Hesse seinen dritten Titel. Raffael Kunjanski verdiente sich mit gutem Spiel den zweiten Platz. Beim Kampf um Rang drei setzte sich der erst seit Kurzem aktive David Fuchs durch, der den ebenfalls stark spielenden Mark Kuhn besiegte.

Verstärkung für die Verbandsrunde

Insgesamt zeigten die Meisterschaften eine gute Leistungsdichte aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Einige der Jugendlichen werden in der kommenden Verbandsrunde erstmals aktiv mitspielen und die Betreuer sind heute schon gespannt, wie sie dabei abschneiden. zg

