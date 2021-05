Macht sauer wirklich lustig?

Hallo Kinder! Gerade habe ich in einen Zitronenmuffin gebissen, da habe ich mich gefragt, was das Sprichwort „Sauer macht lustig“ eigentlich bedeutet. Ich habe es für euch herausgefunden: Eigentlich heißt es nämlich, dass saurer Geschmack gelüstig macht. Das bedeutet, saures Essen regt den Appetit an und rundet den Geschmack von Lebensmitteln ab. Saure Nahrungsmittel sind gut für die Verdauung, wusstet ihr das? Wenn ihr schon mal in eine Zitrone gebissen habt, wisst ihr vielleicht, dass man dann das Gesicht zu einer Grimasse verzieht. Da könnte man meinen, dass die Person lacht. Irgendwann ist man dann davon ausgegangen, dass die sauren Sachen für gute Laune sorgen. Eins ist auf jeden Fall sicher: Zitronen riechen nicht nur gut, sie sind auch sehr gesund. Durch den hohen Vitamin C Gehalt stärken die Früchte das Immunsystem und man wird nicht so schnell krank – und man hat sogar mehr Energie. Das heißt aber nicht, dass ihr ständig Zitronen essen sollt. Das wäre viel zu sauer. Man kann Zitronen zum Beispiel in Mineralwasser pressen oder wie ich im Muffin einbacken. Es stimmt tatsächlich: Ich bekomme allein beim Gedanken daran großen Appetit!

