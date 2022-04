„MadZeppelin“ erst im November

Das Konzert von „MadZeppelin“ am Freitag, 8. April, im Kulturhaus Pumpwerk wird auf Samstag, 19. November, verlegt. Alternativ empfiehlt das Team des Pumpwerks für diesen Abend das Benefizkonzert in der Stadthalle mit Amokoma und weiteren Gästen.

Bereits gekaufte Karten für „MadZeppelin“ behalten ihre Gültigkeit für die Verlegung, können aber natürlich an den bekannten Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Gäste, die ihre Karten reserviert haben, bittet das Pumpwerk-Team, sich per E-Mail an pumpwerk@pobox.com zu melden, wenn sie die Reservierung für den neuen Termin aufrecht erhalten wollen. Über www.pumpwerk-hockenheim.de können auch weiterhin neue Reservierungen getätigt werden. zg

