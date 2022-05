Magazin über Ring-Events

Die 2022er-Ausgabe des offiziellen Hockenheimring-Magazins ist frisch erschienen und vollgepackt mit Informationen zur aktuellen Veranstaltungssaison sowie Neuigkeiten, Impressionen und interessanten Geschichten von der Traditionsrennstrecke. Wie in den vergangenen Jahren können sich interessierte Leser ab sofort ihr persönliches Exemplar von „Motodrom Insight“ bei verschiedenen städtischen Einrichtungen in Hockenheim abholen. Die Magazine liegen sowohl in der Verwaltung der Hockenheim-Ring GmbH und im Hotel Motodrom als auch beim Hockenheimer Marketing-Verein, im Rathaus und in der Stadthalle kostenfrei zur Abholung bereit. Wer die Storys rund um den Ring lieber digital lesen möchte, findet die Webversion von „Motodrom Insight“ unter https://www.hockenheimring.de/media/motodrom-insight zg

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1