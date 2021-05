Maiandachten für Zuhause

Hockenheim/Reilingen. Die katholische Frauengemeinschaft legt ab Donnerstag, 6. Mai, Maiandachten zum Beten zuhause für ihre Mitglieder und Interessierte in den Pfarrkirchen Hockenheim und Reilingen aus. Die nächste Frauenmesse findet am Dienstag, 8. Juni, um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Wendelin statt. Anmeldungen im Pfarrbüro bei Elke Cordes unter Telefon 06205/2 55 30 71 oder E-Mail elke.cordes@seelsorgeeinheit-hockenheim.de erbeten.

