Maike Gumbel holt in jedem Mehrkampf Gold

Mit einigen Wochen Verzögerung hat die Leichtathletikabteilung des HSV Hockenheim endlich die Ehrungen der Athleten des Jahres 2021 vorgenommen. Der für Februar vorgesehene Jahresabschluss hatte wegen der Pandemie verlegt werden müssen. Tobias Haak, Stützpunktleiter des Deutschen Sportabzeichens in Hockenheim, verlieh das Sportabzeichen an 34 fleißige Athletinnen und Athleten zwischen sechs und 80 Jahren. Darunter waren einige Eltern der Jugend, die im Familiendreikampf nicht nur die Grundlage für die Abnahme des Deutschen Sportabzeichens legten, sondern damit auch das Deutsche Mehrkampfabzeichen in Bronze, Silber oder Gold erreichten.

Im September fand das erste Mal ein Wettkampftag mit der Durchführung des Internationalen Fünfkampfes (Vierkampf für die Jugend) statt. So wurde sechsmal das bronzene, zehnmal das silberne und dreimal das goldene Mehrkampfabzeichen verliehen. Haak hob hier vor allem die Leistungen von Maike Gumbel hervor, die es als Einzige in allen Mehrkämpfen schaffte, die Anforderungen für das goldene Abzeichen zu erfüllen.

Internationale Abzeichen gesichert

Neun Athleten des Sportabzeichentreffs suchten weitere Herausforderungen und gingen in Ermangelung offizieller Wettbewerbe auf die Suche nach Internationalen Sportabzeichen. Mit etwas Mehraufwand, aber auch zusätzlichem Spaß aufgrund der leicht anderen Anforderungen können sich nun neun Athletinnen und Athleten des HSV offiziell als Träger des Österreichischen Sportabzeichens, der Dänischen Idraetsmaerket und des Norwegischen Idrettsmerket bezeichnen.

Das soll jedoch nicht das einzige Mal bleiben und so sind auch für dieses Jahr wieder einige Aktivitäten geplant und interessierte Sportlerinnen und Sportler sind eingeladen, montags ab 18.30 Uhr reinzuschnuppern. zg/th

Info: Mehr Infos unter http://leichtathletik.hsvhockenheim.de/sportabzeichentreff/