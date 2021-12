Manfred Hoffmann war ein Musterbeispiel für Engagement

Zu seinem 80. Geburtstag wünschte er sich nur Gesundheit, die ihm ermöglichen sollte, noch ein paar Jahre für seinen Betrieb und seine weiteren Herzensangelegenheiten da zu sein. Das war ihm noch eine Weile vergönnt. Nun ist Manfred Hoffmann im Alter von 87 Jahren gestorben. In Hockenheim wird er als Unternehmer, Vereinsmotor und Altstadtrat in Erinnerung bleiben.

„Wir werden Ihren Sachverstand vermissen“, hatte Oberbürgermeister Dieter Gummer Manfred Hoffmann im Juni 2014 mit auf den Weg gegeben, als er ihn nach 43 Jahren für SPD und FWV aus dem Gemeinderat verabschiedete. Bereits bei der Auszeichnung für 40-jährige Gemeinderatstätigkeit 2011 hatte der OB dafür gedankt, dass „Sie uns an Ihrem großen Erfahrungsschatz haben teilhaben lassen, berechenbar sind, eine klare Linie verfolgen und zu Ihren Entscheidungen stehen, aber immer das Gemeinwohl im Auge haben.“

Manfred Hoffmann bei seiner Verab-schiedung aus dem Gemeinderat nach 43 Jahren im Juni 2014. © Lenhardt

Der Abschied aus dem Gremium fiel Manfred Hoffmann damals nicht schwer, ließ er ihm doch mehr Zeit für seine zahlreichen anderen ehrenamtlichen Verpflichtungen, die er eingegangen war. Aufgrund seiner verantwortlichen Positionen in Vereinen war er über 30 Jahre lang mindestens drei Abende pro Woche auf Sitzungen unterwegs gewesen, blickte Hoffmann anlässlich seines 80 Geburtstags zurück.

In denselben Monat wie sein Abschied aus dem Gemeinderat fiel die Übergabe des Amts als Vorsitzender des Box- und Athletik-Clubs 1955 (BAC) nach 20 Jahren. Einst aktiver Boxer, hatte er den Verein mitgegründet und war nun dessen Ehrenpräsident. Der Arbeiterwohlfahrt stand der vielseitig Engagierte seit 1979 bis 2014 vor, zehn Jahre außerdem dem VfL und lange Zeit auch dem Tierschutzverein. In vielen anderen Vereinen war er Mitglied. Dazu erarbeitete sich Manfred Hoffmann einen Ruf als ebenso erfolgreicher wie fleißiger Unternehmer: Auch mit 80 Jahren war er jeden Werktag von 6 bis 18 Uhr in seinem Betrieb anzutreffen. Die Grundlage war lange eine gute Gesundheit, für die er selbst einiges tat: Er rauchte nicht, trank keinen Alkohol, aß wenig Fleisch und blieb in Bewegung.

Ein großes Anliegen war Manfred Hoffmann sein Einsatz für die Stadt und die Region Samba in Burkina-Faso. Den Verein Städtepatenschaft Hockenheim – Samba/Burkina-Faso hat er im Mai 1985 mitgegründet. Alljährlich reiste er – später mit Sohn Fred und Enkel Frank – im Januar in das westafrikanische Land, um vor Ort zu sehen, was mit den Beiträgen der Mitglieder geleistet wurde und was als Nächstes ansteht.

Für seinen vielfältigen Einsatz erhielt Hoffmann unter anderem die Ehrenmedaille der Stadt in Gold, das Bundesverdienstkreuz und das Verdienstabzeichen in Gold des Städtetages sowie den Ehrenring des Rhein-Neckar-Kreises – drei Wahlperioden war er auch im Kreistag.

Manfred Hoffmann wird am Freitag, 10. Dezember, um 11 Uhr auf dem Friedhof Hockenheim beerdigt. mm