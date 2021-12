Manfred Werk führt bei Blitzturnier

Beim Nikolausblitzturnier der Jugendlichen der Schachvereinigung 1930 mit elf Teilnehmern wurde in acht Runden hart um den Sieg gekämpft. Phileas Pahle siegte mit 6,5 Punkten vor Jasmin Mersmann und Felix Henze (je sechs) und Emil Skibba (5,5). Im zweiten Wertungsblitz der neuen Saison siegte Jürgen May mit 5,5 von sechs möglichen Punkten. Platz zwei ging an Dr. Christian Günther (fünf) vor Manfred Werk (3,5. In der Gesamtwertung liegt Werk mit 13 Wertungspunkten in Front vor Christian Würfel (elf), Blerim Kuci und Jürgen May (je zehn).

Wie erwartet wurde durch die Bezirksturnierleitung auch die Verbandsrunde auf Bezirksebene für Sonntag, 12. Dezember, abgesagt.

Der Trainingsbetrieb im Jugendbereich wird ab sofort bis auf Weiteres eingestellt. Die Erwachsenen treffen sich an diesem Freitag um 19.30 Uhr in der Zehntscheune zu einem freien Training. mw/zg