Mann nach Streit in Lokal angegriffen

Nach verbalen Streitigkeiten in einem Lokal ist ein 44-Jähriger in der Nacht zum Sonntag von anderen Gästen angegriffen und verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Geschehens. Nachdem der 44-jährige Gast wegen des Streits des Lokals verwiesen worden war, verließen seine Opponenten ebenfalls das Lokal. Auf dem Parkplatz sei es zum Angriff auf den 44-Jährigen gekommen. Als Zeugen auf die Tat aufmerksam wurden, flüchteten die Täter zu Fuß in verschiedene Richtungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anhand der Zeugenaussagen nahm die Polizei umgehend die Fahndung nach den Tätern auf, die aber negativ verlief. Der Geschädigte wurde nicht schwerer verletzt und konnte nach einer ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort wieder entlassen werden.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205/2 86 00 zu melden. pol

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2