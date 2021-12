Mann unter Drogeneinfluss auf der Autobahn unterwegs

Hockenheim. Bei einer Routinekontrolle hat die Autobahnpolizei einen unter Drogeneinfluss stehenden Fahrer an der Raststätte Hockenheim West angehalten. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 33-Jährige war zuvor auf der A6 von Hockenheim in Richtung Walldorf unterwegs gewesen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Hinweise auf Drogenkonsum fest. Ein Test ergab ein positives Ergebnis für Cannabis.

Bei der weiteren Durchsuchung des PKWs fanden die Beamten eine geringe Menge weiterer Betäubungsmittel, welche der Mann in einer Tasche im Kofferraum aufbewahrte. Der 33-Jährige musste auf dem Revier eine Blutprobe abgeben. Darüber hinaus erwartet ihn eine Strafanzeige wegen illegalen Drogenbesitzes. Er muss sich zudem wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss verantworten und mit weiteren führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.