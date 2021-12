Marathonläufer kehren 2022 an den Ring zurück

Im Oktober 2021 haben rund 1000 Läuferinnen und Läufer die Premiere der Ring Running Series am Hockenheimring gefeiert. Auch mit dem Ziel, in Zeiten der Pandemie ein sicheres Lauferlebnis bieten zu können, rief das Veranstaltungsteam um Björn Steinmetz die Veranstaltung ins Leben, bei der die Halbmarathon- und Marathon-Distanz auf dem Formel-1-Kurs am Hockenheimring angeboten werden. Für das kommende Jahr steht nun der erste Termin fest: Sonntag, 19. März 2022.

„Nach der erfolgreichen Erstausgabe im Oktober und der durchweg positiven Resonanz der Teilnehmer und Teilnehmerinnen fühlten wir uns bestätigt, dass wir schon bald eine Fortsetzung anbieten wollen“, sagt Projektleiter Björn Steinmetz. „Wir freuen uns, 2022 zwei Veranstaltungen anbieten zu können und bedanken uns schon jetzt bei der Hockenheim-Ring GmbH für diese Möglichkeit und die gute Zusammenarbeit“.

Am 19. März 2022 haben Laufbegeisterte also wieder die Möglichkeit, über die Halbmarathon-Distanz auf dem Hockenheimring in ihre Laufsaison zu starten. Die Anmeldung ist seit dem 1. Dezember geöffnet.

Eine zweite Veranstaltung ist für den Herbst 2022 geplant, der Termin wird in Kürze bekannt gegeben, kündigt der Veranstalter in einer Pressemeldung an. „Dort werden, wie schon bei der Erstausgabe, die Marathon- und Halbmarathon-Distanz angeboten“, sagt Steinmetz.

Flexibel sparen mit Bundle-Paket

Neu wird dabei das Bundle-Paket sein. So können sich Läuferinnen und Läufer bis zum 12. März für beide Veranstaltungen des kommenden Jahres anmelden und dabei nicht nur sparen, sondern auch an der Kombinationswertung teilnehmen. Dabei haben die Teilnehmer die Möglichkeit, bis circa vier Wochen vor der Herbstveranstaltung zu wählen, ob sie dann den Halbmarathon oder den Marathon laufen möchten.

Der Hockenheimring biete ideale Möglichkeiten zur Durchführung einer sicheren Veranstaltung in Pandemiezeiten. Das abgeschlossene Gelände, die Logistik vor Ort, ein entzerrtes Startprozedere und ein mit den Sicherheitsexperten abgestimmtes Hygienekonzept sorgen für die Einhaltung der notwendigen Richtlinien.

„Wir wünschen uns sehr, dass die allgemeine Lage sich schnell bessert und Veranstaltungen aller Art in gewohnter Weise stattfinden können. Unser Team wird in der Planung alle Richtlinien und Maßnahmen berücksichtigen, um den Teilnehmern maximale Sicherheit beim Rennen bieten zu können, so dass wir alle unserer Leidenschaft, dem Laufen, nachgehen und ein erstklassiges Lauferlebnis bieten können“, verspricht Steinmetz. Die offiziell vermessene Strecke biete neben der beeindruckenden Rennstrecke und dem Zieleinlauf auf der legendären Ziellinie mit ihrem flachen Profil auch ideale Voraussetzungen für neue Rekorde. zg

Info: Weitere Informationen zur Ring Running Series und das Anmeldeportal gibt es unter www.ringrunningseries.com

