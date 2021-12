Wenn Sie mich vor einem Jahr gefragt hätten, was ich zu diesem Thema meine, hätte ich gesagt, dass ich eine Impfpflicht bezüglich Corona nur als letzte Maßnahme befürworten könnte. Heute muss ich aufgrund der aktuellen Lage sagen, dass in meinen Augen eine Impfpflicht die einzige Maßnahme ist, die Lage in den Griff zu bekommen. Traurig, aber leider wahr.

