Marketingverein sagt Frühlingsfest ab

Hockenheim. Das eigentlich für nächste Woche geplante Frühlingsfest auf dem Hockenheimer Marktplatz ist wegen der aktuellen Corona-Lage abgesagt worden. Der Hockenheimer Marekting Verein (HMV) habe nach eigenen Aussagen mit der Absage lange gewartet, da auf eine Verbesserung der 7-Tage-Inzidenz gehofft wurde. Mit der Absage des Frühlingsfestes wird es am 18. April auch keinen verkaufsoffenen Sonntag geben. Dieser darf in Baden-Württemberg nur in Kombination mit einem gleichzeitig stattfindenden bedeutsamen Ereignis einhergehen. Der HMV hat sich aber trotz aller Corona Beschränkungen etwas für seine Mitglieder einfallen lassen, nämlich die Treuekarte. Bei jedem Einkauf ab 10 Euro in den teilnehmenden Akzeptanzstellen der Gutscheinkarte bekommt der Kunde einen Stempel, zahlt er dann auch noch mit der Rennstadtkarte erhält er einen weiteren Eintrag auf der Karte. Ist diese voll, kann sie beim HMV in der Geschäftsstelle in der Ottostraße 2 abgegeben werden. Jede eingereichte Treuekarte gewinnt etwas. Weitere Infos dazu gibt es hier.

AdUnit urban-intext1