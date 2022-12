Marvin Axtmann ist in Hockenheim für die Kriminalprävention zuständig

Beim Polizeirevier Hockenheim hat es einen Personalwechsel im Präventionsteam gegeben. Der bisherige Sachbearbeiter für Kriminalprävention, Polizeioberkommissar Kai-Uwe Bechtel, ist nach fast 15-jähriger Präventionstätigkeit in einen anderen Aufgabenbereich gewechselt. Sein Nachfolger ist Polizeioberkommissar Marvin Axtmann. Er ist seit 2017 Angehöriger des Polizeireviers in Hockenheim und kennt aus seiner langjährigen Tätigkeit im Streifendienst die Herausforderungen des polizeilichen Alltags in Hockenheim, Reilingen, Alt- und Neulußheim.

In seiner neuen Funktion als Sachbearbeiter Vorbeugung sieht Marvin Axtmann die Kriminalitätsbekämpfung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. „Straftaten und damit verbundene Schäden zu verhindern, ist besser, als später mit hohem Aufwand Strafverfolgung zu betreiben“, sagt er.

„Zukünftig möchte ich die Bürger und Bürgerinnen im Bereich des Polizeireviers Hockenheim zu den unterschiedlichsten Kriminalitätsphänomenen beraten. Dabei erschöpft sich die Kriminalprävention nicht nur darin, es Kriminellen schwer zu machen, ich möchte den Menschen ganz praktisch helfen, nicht selbst zum Opfer zu werden“, erklärt Axtmann weiter.

Fokus auf Arbeit an Schulen

Einen besonderen Fokus möchte Marvin Axtmann auf den Bereich der Präventionsarbeit an Schulen legen. Neben der Gewalt- und Drogenprävention gelte es in der zunehmend digitalisierten Welt, den Schülerinnen und Schülern einen sicherheitsbewussten Umgang mit vernetzten (sozialen) Medien näherzubringen und zu verhindern, dass junge Menschen Opfer von Straftaten werden.

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels komme jedoch auch der polizeilichen Präventionsarbeit gerade für die Zielgruppe der Seniorinnen und Senioren eine immer stärkere Bedeutung zu. Durch eine frühzeitige und intensive Sensibilisierung und Vorbeugemaßnahmen in Verbindung mit konkreten Verhaltenshinweisen sollen Straftaten zum Nachteil älterer Menschen vermieden werden.