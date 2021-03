Region. Einweg-Masken, Handschuhe und Desinfektionstücher zum Schutz vor dem Coronavirus verursachen jede Menge Müll. Und der landet viel zu oft da, wo er nicht hingehört. Aus diesem Grund weist die AVR darauf hin, dass gebrauchte und nicht mehr verwendbare Mund-Nase-Masken und Handschuhe sowie Desinfektionstücher in den Restmüll gehören.

Auch im Rhein-Neckar-Kreis gilt seit geraumer Zeit in einigen Bereichen die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nase-Bedeckungen, wie OP-Masken, FFP2-Masken und Modelle mit der Kennung KN95/N95. Medizinische Masken sind als Einweg-Produkte konzipiert und müssen daher täglich entsorgt werden. Solche, die nach Gebrauch nicht wiederverwendet werden können, gehören ausschließlich in den Restmüll und nicht in die Grüne Tonne plus, auch wenn das Material wie Papier wirken mag. Einweghandschuhe sollten ebenfalls in den Restmüll, da Hygieneabfälle nicht recycelt werden.

Nicht in der Natur entsorgen

Auch in der freien Natur haben Masken nichts verloren. „Wenn die Masken in der Natur landen, kann das dazu führen, dass Tiere, wie beispielsweise Vögel, Teile davon verschlucken, was zu gesundheitlichen Schäden der Tiere führt“, so Susann Krause vom Umweltbundesamt. Medizinische Masken bestehen teilweise aus Plastik und einem Papier- oder Filtervlies und verrotten nicht.

„Die Masken sollten in verschlossene Beutel oder Säcke verpackt werden, um die Ansteckungsgefahr, insbesondere für die Müllwerker, so gering wie möglich zu halten“, erklärt Gerhard Barthel, Bereichsleiter Entsorgungslogistik der AVR. „Bei der Restmüll-Verbrennung sind die Temperaturen so hoch, dass die Viren in jedem Fall zerstört werden.“ zg