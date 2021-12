Maßnahmen in Oftersheimer Straße liegen voll im Plan

Hockenheim. Die Oftersheimer Straße ist am Donnerstag, 16. Dezember, für den Verkehr teilweise freigegeben worden. Der Kreuzungsbereich Oftersheimer Straße/Schützenstraße kann wieder befahren werden, teilt die städtische Pressestelle mit. Die Straße ist auch bis zum neu gestalteten Parkplatz gegenüber der Bäckerei Siegel nutzbar. Sie wird in diesem Bereich lediglich Mitte Februar für ein bis zwei Tage noch mal kurz gesperrt, um einige wenige Restarbeiten an den Übergängen zu erledigen, kündigt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung an.

Die Straße bleibt im Bereich ab dem neu gestalteten Parkplatz bis zur Einmündung in die Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße auf rund 30 Meter Länge wegen Bauarbeiten weiter bis voraussichtlich Herbst 2022 gesperrt. Dort werden noch Straßenarbeiten sowie Kanal- und Hausanschlussarbeiten verrichtet.

Die Baumaßnahme in der Oftersheimer Straße, durchgeführt von der Stadtverwaltung, den Stadtwerken und der beauftragten Baufirma Reimold GmbH, betrifft folgende Gewerke: Erneuerung des kompletten Kanalsystems in diesem Bereich, Austausch und Erneuerung der Wasserleitungen inklusive neue Haushaltsanschlüsse sowie moderne energie- und klimafreundliche LED-Lampen im Straßenbereich. Die Kosten für die Baumaßnahme belaufen sich insgesamt auf rund 1,6 Millionen Euro.

Rund zehn neue Parkplätze

Mit der Baumaßnahme wurde die Straße im Kreuzungsbereich mit der Schützenstraße neu gestaltet und leicht verschwenkt. Die Stadtverwaltung hat auch einen zusätzlichen Parkplatz eingerichtet, von dem die Anwohner und Besucher der Bäckerei profitieren werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Er bietet abhängig von der Fahrzeuggröße Platz für rund zehn Pkw. Rund um den Kreuzungsbereich wurden acht Bäume gepflanzt, um die Aufenthaltsqualität in diesem Bereich zu erhöhen. Während der Arbeiten stellte die Stadtverwaltung für die Anwohner einen Ersatzparkplatz auf dem Reiterplatz zur Verfügung.

Die Baumaßnahme Oftersheimer Straße läuft alles in allem sehr gut, zieht die Stadt Bilanz. Alle Arbeiten liegen demnach im Zeitplan. Die Baumaßnahme wurde auch von den Anwohnern bisher gut angenommen. Die Stadt danke ihnen für ihr Verständnis für die mit der Baumaßnahme zusammenhängenden Beeinträchtigungen.