Mathieu Fuchs stellt seine Solaranlage vor

Hockenheim. Im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe „Mein Solar“ präsentiert der Verein Solardrom mit Mathieu Fuchs einen weiteren Solarfreund, der mit einer eigenen Solaranlage mit zur Energiewende beitragen will. Wie er die Sonneneinstrahlung nutzt, um daraus Strom und Wärme zu gewinnen, das zeigt der Referent in der Online-Veranstaltung am Freitag, 23. April, von 19 bis etwa 20 Uhr. Im Anschluss haben die Besucher die Möglichkeit Fragen zu stellen. Solardrom-Vorsitzender Michael Schöllkopf wird die Veranstaltung moderieren und weitere Hintergrundinformationen bereitstellen.

Zur Teilnahme genügt ein PC mit Mikrofon oder ein Smartphone. Die Anmeldung erfolgt über www.solardrom.info; der Zugangslink wird zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn versendet.