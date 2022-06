Maximale Freiheiten

Vom 1. Juli bis zum 27. August stellen 15 Künstlerinnen und Künstler der Kunstschule Malraum in der Pop-up-Galerie in der Oberen Hauptstraße 10 aus. „Spielraum“ – der Titel der Ausstellung ist Programm. Er spiegelt die Ansprüche wider, den Ausstellenden so viel Raum wie möglich für Freiheit und Themenvielfalt zu geben. Individualität und Identität, das sind sehr wichtige Bausteine in der Kunst. Jeder ist so anders und den Mut zu haben, sich selbst zu zeigen – das ist Kunst.

Die freischaffende Künstlerin Nina Kruser bietet in der Kunstschule Malraum Malstunden an. Die Ergebnisse dieser Kurse sind in der Ausstellung „Spielraum“ zu sehen. Die ausstellenden Künstler sind: Anica Weiss, Daniela Walter, Dominika Irmler, Elza Köhler, Hedi Ruder, Ingrid Meierhöfer, Julia Franzke, Juliana Scherz, Kristin Brümmer, Maria Folger, Milena Könn, Sabine Weyers, Sascha Nachtnebel, Ursula Keller und natürlich Nina Kruser.

Die Künstler schätzen, dass sie vom Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) die Gelegenheit bekommen haben, ihre Werke in der Pop-up-Galerie in der Oberen Hauptstraße 10 ausstellen zu dürfen. Ermöglicht wurde dies durch die Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten durch die Stadtwerke Hockenheim, denen das Gebäude gehört.

Vernissage mit Knopfakkordeon

An diesem Freitag, 1. Juli, um 18.30 Uhr wird die Ausstellung mit musikalischer Begleitung von Nina Kruser (Knopfakkordeon) und Sergej Igonin (Violine) eröffnet. Weiteren Öffnungszeiten sind samstags von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 13 Uhr oder nach Vereinbarung. Alle Interessierten sind eingeladen, der Eintritt ist frei. Weitere Infos auf www.nina-kruser.com. zg