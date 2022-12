Medizinische Grundversorgung Rhein-Neckar: Kreis soll Lücken schließen

Rhein-Neckar-Kreis. Hausärztliche Praxen finden keine Nachfolge, ambulante Pflegedienste nehmen keine Patienten mehr an. Besonders ältere und chronisch kranke Menschen, die auf eine gute pflegerische und grundärztliche Versorgung vor Ort angewiesen sind, sehen sich auch im Rhein-Neckar-Kreis mit Lücken in der medizinischen Versorgung konfrontiert. Dem will die Kreistagsfraktion der Grünen mit innovativen Versorgungskonzepten entgegentreten, heißt es in einer Pressemitteilung, die der Hockenheimer Kreisrat Adolf Härdle verschickt hat.

Die Kreistagsfraktion der Grünen sieht Chancen in dem Ansatz, dass der Landkreis hier aktiv wird und bei drohender hausärztlicher Unterversorgung selbst Verantwortung übernimmt. Als Beispiel könne der Landkreis Darmstadt-Dieburg dienen, der sich mit seinem Gesundheitskonzept für ein Versorgungsmodell der Zukunft für Gesundheit und Pflege auf den Weg gemacht hat.

Bei einem Besuch vor Ort im kommunalen Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Ober-Ramstadt haben sich die Fraktionsmitglieder, darunter Härdle, langjähriges GRN-Aufsichtsratsmitglied, über den Alltag eines lokales Gesundheitszentrums kundig gemacht.

Es wurde zum Zweck der Sicherung und Bereitstellung der wohnortnahen haus- und fachärztlichen Versorgung der Bevölkerung auch in strukturschwächeren Gemeinden im Landkreis im Jahr 2014 gegründet. Voraussetzung war dabei ein Versorgungsgrad unter 75 Prozent in der hausärztlichen Versorgung und Einverständnis der ortsansässigen niedergelassenen Ärzte.

Hier arbeiten aber nicht nur unterschiedliche ärztliche, sondern auch pflegerische und andere gesundheitliche Fachdisziplinen und Leistungsangebote unter einem Dach. Denn innovative Arbeits- und Organisationsmodelle für Ärzte und andere Fachkräfte können für diese die angestellte oder selbstständige Niederlassung auch in strukturschwächeren Gemeinden attraktiv machen.

Zwei akademisch ausgebildete Fachpflegekräfte koordinieren die Behandlungen der Patienten über die Praxis hinaus zu therapeutischen Praxen wie Physiotherapie, Ergotherapie und ähnlichem sowie auch zu sozialen Angeboten in den Gemeinden. Nichtärztliche Fachangestellte betreuen Patienten in Hausbesuchen und begleiten sie in ihrem Behandlungsverlauf. Die Hausärztin und Geriaterin in der Praxis macht die Untersuchungen, stellt die Behandlungsindikationen und versorgt die Patienten fachärztlich.

Dieser multiprofessionelle Versorgungsansatz als Teamlösung mit Delegation ärztlicher Leistungen an nichtärztliche Praxisassistenten und Einbindung in kommunale Strukturen macht insbesondere die Versorgung chronisch kranker oder älterer Patienten einfacher.

Teamlösung überzeugt

Die Kreistagsfraktion hat der Nutzen dieses Versorgungszentrums überzeugt. „Die Zahl der Patienten mit typischen altersbedingten Erkrankungen wird erheblich zunehmen“, stellt Adolf Härdle fest. Deren Versorgung müsse qualitativ gut ausgestaltet sein und das erfordere erheblichen Leistungs- und Koordinationsaufwand. Den geriatrischen Versorgungspfad werde man nur durch ein Case-Management – in der Regel bei Fachpflegekräften – als Vernetzung von Hausarztpraxen mit geriatrischem Schwerpunkt mit anderen Praxen der Region realisieren können. Dieses Ziel werde die Fraktion mit einem Expertenhearing weiter vertiefen, schließt die Pressemitteilung.