Medizinischer Notfall im Zug - außerplanmäßiger Halt in Hockenheim

Hockenheim/Mannheim. Aufgrund eines medizinischen Notfalls im Zug ICE 375 (Berlin - Basel) musste dieser außerplanmäßig am Bahnhof in Hockenheim halten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe am Montagnachmittag mitteilte, erlitt ein 24-Jähriger am Sonntagabend gegen 21.14 Uhr kurz nach der Ausfahrt aus dem Mannheimer Hauptbahnhof im betroffenen Zug einen medizinischen Notfall. Ein bislang unbekannter Reisender reagierte geistesgegenwärtig und wählte den Notruf. Aufgrund des Vorfalls musste der ICE 375 außerplanmäßig am Bahnhof Hockenheim halten, um eine Versorgung des Mannes zu ermöglichen.

Der 24-Jährige wurde schließlich durch den Rettungsdienst behandelt und im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht.