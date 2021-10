Mehr als 20 Verstöße bei Polizeikontrolle an der Tank und Rastanlage

Hockenheim. Bei einer großangelegten Kontrolle an der Tank- und Rastanlage Hockenheim hat die Polizei am Donnerstag zahlreiche Verstöße aufgedeckt. Wie die Polizei mitteilte, führten insgesamt 30 Einsatzkräfte am Donnerstag zwischen 9.30 Uhr und 16 insgesamt 89 Fahrzeug- und 153 Personenkontrollen durch. Der Schwerpunkt lag auf der Bekämpfung der Hauptunfallursache „Alkohol- und Drogendelikte im Straßenverkehr“, heißt es in der Mitteilung.

Im Ergebnis erkannten die Beamtinnen und Beamten sieben Trunkenheitsfahrten. Alle Fahrzeugführer stehen im Verdacht ihr Fahrzeug unter dem Einfluss illegaler Drogen wie Cannabis, Amphetaminen oder Metamphetaminen geführt zu haben. Ihnen wurde an der Kontrollstelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ihnen die Weiterfahrt mit ihrem Fahrzeug untersagt. Darüber hinaus kam es zu drei Verstößen gegen das Asylverfahrensgesetz, elf Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und drei Verstößen gegen das Waffengesetz. Ein PKW musste wegen fehlenden Versicherungsschutzes vor Ort entstempelt werden und zwei Fahrzeugführer nahmen ohne erforderliche Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teil.

Neben geringen Einzelmengen Cannabis und Methamphetamin stellten die Beamtinnen und Beamten an der Kontrollstelle außerdem 100 Gramm vermeintliches Cannabidiol (CBD) fest, welches nun näher untersucht wird. Sofern illegale Wirkstoffgehalte in der Substanz festgestellt werden sollten, erwartet den Besitzer ebenfalls eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.