Im Jahr 1932 eröffnet, begeht der Hockenheimring dieses Jahr sein 90-jähriges Bestehen, stellt der CDU-Stadtverband in einer Pressemitteilung fest. Damals als reine Rennstrecke konzipiert, kämen heute jährlich etwa 700 000 Menschen aus aller Welt zu Musik- oder klassischen Rennsportveranstaltungen auf den Hockenheimring.

„Das 90-jährige Jubiläum wollen wir als Anlass nehmen, den Hockenheimring im Rahmen einer Firmenbesichtigung näher kennenzulernen“, so der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thorsten Völlmer. Gemäß dem Motto „More than Racing“ will man vonseiten der Hockenheim-Ring GmbH den Geschäftsbetrieb vorstellen und deutlich machen, dass der Hockenheimring inzwischen weit mehr als nur Rennsport zu bieten hat.

In einem gemeinsamen und offenen Dialog mit den Besuchern will die Geschäftsführung der Ring-Gesellschaft auf Fragen eingehen und einen Blick hinter die Kulissen der berühmten Rennstrecke geben.

Anmeldung notwendig

Die Besichtigung findet am Dienstag, 22. März, statt. Treffpunkt ist vor dem Verwaltungsgebäude des Hockenheimrings um 16.50 Uhr. Alle Bürger sind eingeladen. Aufgrund beschränkter Kapazitäten ist die Teilnehmerzahl begrenzt.

Deshalb bittet der CDU-Stadtverband um eine verbindliche Anmeldung bis Montag, 21. März, bei Patrick Stypa, Telefon 01520/5 95 58 20, E-Mail patrick.stypa@cdu-hockenheim.de, sowie darum, die dann aktuell geltenden Corona-Regeln zu berücksichtigen. zg