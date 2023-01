Mehr Autos als jemals zuvor

Kreis. Im Rhein-Neckar-Kreis waren zum Stichtag 31. Dezember 2022 genau 470 251 Fahrzeuge – und damit so viele wie noch nie – zugelassen, teilt das zuständige Straßenverkehrsamt im Landratsamt mit. Im Vergleich zum Vorjahr (465 019) wuchs der registrierte Fuhrpark um 5232 Einheiten an. Der Gesamtbestand an Kraftfahrzeugen jeweils zum Stichtag setzt sich unter anderem aus 357 474 Personenkraftwagen (Vorjahr: 354 967), 34 671 Krafträdern (33 627) und 20.612 Lastkraftwagen (20 652) zusammen.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr im hiesigen Landkreis 22 280 Fahrzeuge neu zugelassen – 887 mehr als 2021 (21 393). Im Jahr 2019 gab es allerdings noch 27 050 Neuzulassungen. Weiter großer Beliebtheit erfreuen sich im Landkreis ältere Fahrzeuge, und zwar die mit H-Kennzeichen (Oldtimer): Hier wuchs die Zahl innerhalb von fünf Jahren von 4212 auf nun 6611 Kfz an, die aktuell im Kreis mit dem H-Kennzeichen unterwegs sind.

Weniger Pkw abgemeldet

Im vergangenen Jahr zählte das Straßenverkehrsamt des Rhein-Neckar-Kreises genau 38 928 Außerbetriebsetzungen – im Vorjahr waren es etwas weniger gewesen (38 139).

Die Außerbetriebsetzung bedeutet dabei die Abmeldung eines Fahrzeugs vom öffentlichen Straßenverkehr. Gründe hierfür können eine Verschrottung, die Ausfuhr ins Ausland, die Nutzung ausschließlich auf nicht öffentlichem Gelände oder ein vorübergehender Nutzungsverzicht sein.

Die statistische Betrachtung der Behörde hat bei der Auswertung des Kfz-Bestands nach Antriebsart übrigens gezeigt, dass die Anzahl der Elektroautos im Rhein-Neckar-Kreis erneut stark gestiegen ist: Von 1217 (2019) schnellte die Zahl im Jahr 2020 auf 2606 hoch. Ende des Jahres 2021 waren 5480 Elektroautos im Kreis zu gelassen, was wiederum einer Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr entsprach. Zum Stichtag 31. Dezember 2022 waren im Kreis 9311 E-Autos angemeldet, was einer Steigerung um 3831 oder knapp 70 Prozent mehr entspricht. Einen deutlichen Sprung von 88 (2021) auf 270 gab es zudem bei der Zahl elektrisch angetriebener Krafträder.

Ähnlich verläuft die Entwicklung bei den Fahrzeugen mit Hybridantrieb, also die Kombination von Verbrennungs- und Elektromotor. Die Zahl der Autos mit einem solchen Antrieb wuchs im Landkreis von 5159 (2020) über 8210 im Folgejahr aufaktuell 11 589 angemeldete Hybridautos.

Sichtbar wird die Entwicklung in Sachen Elektromobilität im Kreis auch an den im Spätjahr 2015 eingeführten E-Kennzeichen. Ende 2018 lag die Zahl noch bei 1397, fünf Jahre später hat sie sich bereits verzwölffacht und liegt nun bei 16 737. Das sind über 6000 mehr angemeldete Kraftfahrzeuge mit E-Kennzeichen als noch vor einem Jahr (10 433). Gemessen am gesamten Fahrzeugbestand sind Fahrzeuge mit Elektro- oder Hybridantrieb im Landkreis aber immer noch eher selten: Ihr Anteil liegt nun bei 4,6 Prozent – im Vorjahr waren es 3 Prozent gewesen. zg