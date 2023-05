Mehr Strom von Stadtdächern

Als einen kleinen, aber wichtigen Beitrag zu mehr Klimaschutz betrachtet die CDU-Fraktion den Betrieb von Balkonmodulen, sogenannten Mini-Kraftwerken. Im Gegensatz zu Photovoltaikanlagen, die auf dem Dach installiert werden, bedarf es für die Balkonmodule eben nur eines Balkons, einer Terrasse oder einer Garage. „Das Schöne daran ist, dass man für die Montage keinen Fachbetrieb braucht, sondern selbst die Anlage beispielsweise an einem Geländer anbringen kann. Dann den Stecker in die eigene Steckdose stecken, und sie sind fertig“, erklärt CDU-Fraktionssprecher Markus Fuchs in einer Pressemitteilung.

„Es ist die einfachste und kostengünstigste Maßnahme, selbst umweltfreundlichen Strom herzustellen“, bestätigt Fritz Rösch, der zwei Balkonmodule auf seiner Gartenlaube installiert hat, damals noch unter Vermittlung des Vereins Solardrom. Inzwischen werden die Anlagen auch von Discountern und im Internet angeboten und kosten je nach Größe zwischen 400 und 800 Euro.

Gemäß Internet rentierten sich die Anlagen innerhalb von fünf bis sieben Jahren, also relativ schnell. Deshalb habe die CDU-Fraktion lange mit sich gerungen, ob man dem Beispiel anderer Städte folgen und solche Anlagen in Hockenheim fördern sollte. Wie bei allen Förderungen bestehe die Gefahr des Mitnahmeeffekts, also dass die Förderung Personen zugutekommen könnte, die sowieso eine Anlage kaufen.

Ökostromtarif attraktiver machen

Doch eine Zahl habe die CDU-Fraktion zum Umdenken bewogen: Nur fünf Prozent der Kunden der Stadtwerke Hockenheim nutzen den Ökostromtarif, auch wenn sich die jährlichen Mehrkosten nur auf etwa 20 bis 30 Euro belaufen. „Von daher schlagen wir zwei Alternativen für eine Förderung vor: Entweder bezahlen die Stadtwerke ein komplettes Modul, also 300 bis 400 Euro, bei Neuabschluss eines Ökostromtarifs oder 150 Euro je Neuanlage, so wie es auch viele andere Städte tun“, fasst Christoph Kühnle zusammen.

Die jüngsten Diskussionen rund um eine Photovoltaikanlage auf dem Rathausdach nahm die CDU-Fraktion zum Anlass, einen zweiten Antrag zu stellen: das Photovoltaik-Potenzial der Dächer städtischer Liegenschaften zu prüfen. „Ohne den Empfehlungen des Klimaschutzkonzepts vorgreifen zu wollen, würden wir uns erhoffen, jährlich einen festen Betrag in den Haushalt einzustellen, der zur Errichtung einer Photovoltaikanlage auf städtischen Gebäuden verwendet wird“, teilt Bärbel Hesping mit.

Die Anträge will man als Gelegenheit nutzen, die Rolle der Stadtwerke darzustellen: „Wir können uns das Aquadrom mit seinen inzwischen drei Millionen Euro Defizit nur erlauben, weil die Stadtwerke diesen Verlust bisher gerade noch schultern konnten“, sagt Patrick Stypa. Oder anders ausgedrückt: Ohne die finanziellen und administrativen Auswirkungen des Freizeitbads könnten die Stadtwerke aus CDU-Sicht gerade bei der Energiewende sehr viel agiler und freier agieren, als sie es derzeit tun können. „Wer also die Stadtwerke infrage stellt, sollte einen Plan haben, wie es mit dem Aquadrom weitergeht. Und ein Hockenheim ganz ohne Schwimmbad möchten wir uns nicht vorstellen“, erklärt Aline Kramer. zg/mf