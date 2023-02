Mehrfamilienhäuser in der Mittleren Mühlstraße Hockenheim vor Baustart

Hockenheim. Andere Zeiten, andere Bauprojekte: In der Mittleren Mühlstraße werden statt einem Mehrparteienhaus deren zwei errichtet. Ein ursprünglich vorgesehenes Doppelhaus mit zwei Wohneinheiten soll durch insgesamt fünf Wohneinheiten ersetzt werden. In der Gemeinderatssitzung erläuterte Christian Engel, Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen bei der Stadtverwaltung, den Grund: „Der Vorhabenträger hat erkannt, dass die derzeitigen Rahmenbedingungen es nicht mehr zulassen, solche Doppelhaushälften zu einem angemessenen Preis zu vermieten.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Gemeinderat beschloss daher den Bebauungsplan „Mittlere Mühlstraße, 3. Änderung“, der die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung zweier Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage schafft. Damit entstehen auf dem mittlerweile freigeräumten Grundstück insgesamt 13 neue Wohneinheiten.

Gemeinderat Hockenheim beschließt Mehrfamilienhäuser: 14 Stellplätze in Tiefgarage

Die Höhe der beiden neuen Gebäude – ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten nebst Tiefgarage war von Anfang an geplant – füge sich weiterhin in den Rahmen des Bebauungsplans ein. Sie sind rund 12,5 Meter hoch. Was das Parken angeht, werde die Landesbauordnung eingehalten: Die Tiefgarage bietet laut Christian Engel 14 Stellplätze. Die Verwaltung befürwortete die Änderung des Bebauungsplans, Wohnungen seien weiter sehr gefragt in Hockenheim. Das sahen auch die Mitglieder des Gemeinderats so und beschlossen die Bebauungsplan-Aufstellung einstimmig.

Als Satzung hatte der Gemeinderat den ursprünglichen Bebauungsplan am 28. Juli 2021 genehmigt. Das Grundstück hat eine Gesamtfläche von 1659 Quadratmetern. Beim Aufstellungsbeschluss im Oktober 2020 hatte die Stadt die gute Einfügung des Vorhabens in die Umgebungsbebauung gelobt.