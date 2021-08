Meinungsbild eindeutig, aber . . .

Eines ist die Debatte um die Geräuschemissionen vom Hockenheimring mit Sicherheit nicht: viel Lärm um nichts. Die Facebook-Umfrage in der Gruppe „Hoggene !!!“, die immerhin fast 7200 Mitglieder hat, zeigt, dass das Thema viele Menschen in der Rennstadt und darüber hinaus beschäftigt.

Das Meinungsbild ist eindeutig: Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer hat kein Problem damit, dass der Betrieb auf dem Ring, seien es Rennveranstaltungen, Testfahrten, Events von Motorsportclubs oder Konzerte, zuweilen sehr lautstark in die Stadt herüberdringt.

Bei allen Vorbehalten, die gegen Umfragen dieser Art geäußert werden können – keine repräsentative Auswahl der Befragten, Unsicherheit, ob es sich durchweg um real existierende Personen handelt, mögliche Mehrfachaccounts einzelner Abstimmer – besteht doch kein Grund, an der Klarheit des Ergebnisses zu zweifeln: Die allermeisten Facebook-Nutzer, die sich für das Thema interessieren und einen Haken gesetzt haben, stört der Lärmpegel nicht.

Ob das einfach auf die Stimmung in der Gesamtbevölkerung übertragen werden kann, steht auf einem anderen Blatt: Nicht jeder ist in sozialen Netzwerken unterwegs oder hat Interesse, seine Einstellung öffentlich zu äußern. Warum das so ist, zeigen einige Reaktionen in der Kommentarfunktion, die weit über das Ziel hinausschossen und auf persönliche Angriffe auf jene hinausliefen, die angaben, dass sie der Motorenlärm störe.

Jeder muss seine Meinung äußern dürfen, ohne diffamiert zu werden. Es gibt für beide Antworten auf die Frage in der „Hoggene“-Gruppe gute Gründe. Wer einen Zustand verändern will, hat die Chance, sich an die Entscheidungsträger zu wenden, in diesem Fall an die Fraktionen des Gemeinderats, die Vertreter in die Gesellschafterversammlung der Ring GmbH entsenden.

Ob diese einen Anlass haben, am aktuellen Regelwerk für den Ringbetrieb etwas zu verändern, muss mehr Engagement als eine Reihe von Leserbriefen oder eine Facebook-Umfrage klären.