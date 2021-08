Melodien erklingen im Park

Nachdem im Altenheim über 96 Prozent der Bewohner geimpft sind, konnte in den vergangenen Wochen auch im Bereich der Betreuung wieder mehr Normalität einkehren. Es dürfen wieder Gruppen zu verschiedenen Themen angeboten werden und auch Veranstaltungen sind in einem gewissen Rahmen möglich. So war es für Heimleiter Markus Hübl selbstverständlich, das Schlagerkonzert von „Nina + Erich“ zügig in den Veranstaltungsplan zu integrieren.

Der Außenbereich war für das Konzert bestens geeignet und auch das Wetter spielte mit, sodass hinter dem Altenheim bekannte Schlager wie „Auf der Reeperbahn“, „Ich war noch niemals in New York“, „Schuld war nur der Bossa nova“, „Liebeskummer lohnt sich nicht“, aber auch neuere Stücke wie „Atemlos“, „Thank you for the music“ oder „Schenk mir ein Foto von Dir“ zu hören waren.

Stimmgewaltiges Duo

Technisch bestens ausgerüstet erreichte das stimmgewaltige Duo jeden Zuschauer und schon kurz nach Beginn des Konzertes wurde im Takt mitgeschunkelt und geklatscht. Es war für die Bewohner eine Freude, wieder einmal einen Liveauftritt zu erleben und die Schlager der vergangenen Zeiten zu hören. Viele Erinnerung wurden geweckt und rege Gespräche über die „gute alte Zeit“ waren noch am nächsten Tag zu hören.

Nach etlichen Zugaben klang der Nachmittag aus und Evelyn Herrmann von der Betreuung bedankte sich im Namen der Bewohner und des Hauses für den gelungenen Auftritt. mh

