Messen mit Regeln

Verwaltungsgemeinschaft. Die Seelsorgeeinheit Hockenheim rechnet an Heiligabend und an den beiden Weihnachtsfeiertagen mit mehr Gottesdienstbesuchern als gewöhnlich. Daher wurde für diese Gottesdienste ein separates Schutzkonzept entwickelt. So ist ein Mitfeiern der Gottesdienste ohne Voranmeldung und Platzkarte nicht möglich, da die Platzzahl aufgrund der geltenden Regeln nach wie vor stark reduziert ist.

Die Anmeldungen können bis zum 10. Dezember im Pfarrbüro Hockenheim per E-Mail oder Telefon mit folgenden Angaben erfolgen: Name, Telefonnummer und benötigte Platzzahl für Personen aus einem Haushalt. Mit diesen Informationen werden Platzkarten erstellt, die nach den Gottesdiensten am dritten Advent oder in der folgenden Woche im Pfarrbüro abgeholt werden können.

Freiwilliger Selbsttest empfohlen

Diese Karten müssen ausgefüllt zum jeweiligen Gottesdienst mitgebracht und dem Ordnungsdienst übergeben werden, damit die Seelsorgeeinheit ihrer Pflicht zur Kontaktnachverfolgung nachkommen kann. Die Seelsorgeeinheit empfiehlt, vor der Gottesdienstteilnahme einen freiwilligen Selbsttest durchzuführen.

An Heiligabend lädt die Seelsorgeeinheit zur Familienchristmette um 16 Uhr in Altlußheim (mit Krippenspiel) und Christmetten um 18 Uhr in Reilingen und 22 Uhr in Hockenheim ein. Außerdem findet eine Krippenfeier um 14 Uhr in Hockenheim, um 15 Uhr in Reilingen und um 16 Uhr online via Zoom statt. Für die Krippenfeiern sind nur Online-Anmeldungen über die Homepage der Seelsorgeeinheit möglich.

Am ersten Weihnachtsfeiertag feiert die Seelsorgeeinheit den Festgottesdienst um 9 Uhr in Neulußheim, um 10.30 Uhr in Hockenheim und in Reilingen sowie eine Vesper um 18 Uhr in Hockenheim. Am zweiten Weihnachtsfeiertag findet um 10.30 Uhr der gemeinsame Gottesdienst in Hockenheim statt und in Reilingen wird um 19 Uhr eine Wortgottesfeier für Familien gefeiert.

Für alle Gottesdienste gelten wie bislang die AHA-Regeln. Personen aus einem Haushalt können in einer Bank zusammensitzen, alle Mitfeiernden müssen während des gesamten Gottesdienstes eine medizinische oder FFP2-Maske tragen. Momentan gehen die Verantwortlichen davon aus, dass mit den getroffenen Vorkehrungen die Gottesdienste wie geplant stattfinden können. zg