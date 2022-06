Metallica auf dem Hockenheimring: Das Download-Festival im Liveblog

Hockenheim. 13.30 Uhr: Das Festival beginnt offiziell.



13 Uhr: Auch die Parkplätze füllen sich langsam, ohne dass es zu Stockungen im Anreiseverkehr kommt. Die verlängerte Reilinger Straße wird zur Einbahnstraße, Festivalbesucher aus Richtung Reilingen kommend werden direkt auf den Parkplatz zwischen Grillhütte und Pumpwerk gelenkt, Einwohner dürfen in Richtung Hockenheim passieren. Am Nordring gibt es hingegen keine Einschränkungen, Stand 13 Uhr, die Fahrzeuge suchen sich ihren Weg in Richtung Parkplatz bei der DJK, ansonsten rollt der Verkehr in beide Richtung problemlos.

11 Uhr: Im Lauf des Vormittags kommt dann langsam Leben in die Stadt. Im Rhythmus der ankommenden Zügen spuckt der Bahnhof Heavy-Metal-Fans aus, die sich durch die Karlsruher Straße den Weg in Richtung Motodrom suchen. An ihren schwarzen Klamotten, viele mit T-Shirts früherer Metallica-Konzerte, sind sie leicht zu erkennen, ein anderer Hinweis wären die mitgeführten alkoholischen Getränke – auch Wasserflaschen werden mitgeführt, um keinen Zweifel aufkommen zu lassen, die den doch beschwerlichen Weg erleichtern.

9 Uhr: Mit Stöcken bewaffnete Frauen auf ihrer Walkingrunde, mit ihren Hunden gassigehende Frauchen und Herrchen und ganz normale Spaziergänger, die Kühle des Morgens nutzend - rund um die Rennstadt bot sich am Freitagmorgen das übliche Bild. Hätte nicht am Vorabend ein erster Soundcheck wie das Nebelhorn eines Schiffes die Stadt geweckt, kaum etwas hätte auf das am Abend bevorstehende Download-Festival hingewiesen.