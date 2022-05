Miezen droht Lagerkoller

Die Welt ist aus den Fugen. Nein, das lesen wir nicht nur in Shakespeares „Hamlet“, das erleben wir hier bei uns vor Ort. Nicht nur die Welt „en gros“, auch die Natur „en detail“ ist durcheinander, die Welt ist in Gefahr. Ganz besonders die Haubenlerchen in unserer Region. Da muss die Erweiterung des Industriegebiets Talhaus in Hockenheim gekappt werden, um den Vogel zu schützen. Und im benachbarten Walldorf müssen jetzt die Katzen zwangsweise zuhause bleiben – damit sie den Haubenlerchen nichts tun.

Denn so ein Katze oder ein Kater kann ja nicht wissen, dass eine an sich leckere Haubenlerche unter Schutz steht. Das Freigängerverbot für Katzen in Walldorf-Süd ist eine offizielle Allgemeinverfügung des Landratsamtes. Und – schließlich sind wir ja mitten in Deutschland – da gibt es sofort Gegenwind. Der Tierschutzverein erwägt juristische Maßnahmen. Also gegen das Ausgehverbot von Katzen.

Schließlich können, wie von Experten zu hören ist, freiheitsgewohnte Tiere schon nach wenigen Tagen in der Gefangenschaft der eigenen Wohnung „aggressiv oder auch depressiv“ werden. Dazu kann also dieser zwangsweise Hausarrest führen.

Wenn die Katzen dem Brutgebiet der Haubenlerchen allerdings zu nahe kommen, müssen die Katzenbesitzer mit einem hohen Bußgeld rechnen. Und individuelle „Katzenleinen“ hat halt auch nicht jeder zu Hause. Lagerkoller für Miezen zur Arterhaltung einer Vogelart? Die Welt schafft mitunter fast unlösbare Probleme. Kriminalistisch heikel wird’s, wenn tatsächlich ein samtpfotiger Haubenlerchenkiller dingfest gemacht wird und seine Provenienz nicht klar ermittelt werden kann. Wer weiß denn, ob nicht ein enttäuschter Hockenheimer, der wegen des Gewerbegebiets schlecht auf den Bodenbrüter zu sprechen ist, seinen Stubentiger dort zum Wildern ausgesetzt hat?

Der Fall erinnert an die Problemstellung bei der Planung und Genehmigung von Windkrafträdern: Immer wieder kommt der Einwand, dass deren Rotorblätter tödlich für Vögel sein können. Das zeigt gewisse Parallelen zwischen Katzen und Windkrafträdern. Warum? Nun ja, nur rein statistisch sei erwähnt, dass jährlich in Deutschland etwa 200 Millionen Vögel durch Katzen ihr Leben verlieren . . .