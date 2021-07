Mit 3,3 Promille Polizisten und Passanten beleidigt

Hockenheim. Mit 3,3 Promille Alkohol im Blut hat ein Mann am Dienstagmittag in Hockenheim Passanten sowie zwei Polizeibeamte beleidigt und bedroht. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zeugen verständigten demnach kurz nach 12 Uhr die Polizei, da am Messplatz in Hockenheim eine männliche Person, Passanten anpöbeln würde. Beim Eintreffen einer Polizeistreife begann der 37-Jährige sofort damit, die Beamten zu beleidigen und ihnen zu drohen. Zudem kündigte er an, die Scheiben des Streifenfahrzeugs einzuschlagen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Obwohl er augenscheinlich nicht mehr dazu in der Lage war, wollte er sich mit seinem Fahrrad von der Örtlichkeit entfernen. Nach eigenen Angaben war er zuvor bereits mit dem Fahrrad gestürzt. Dabei erlitt er laut den Beamten wohl auch eine Hautabschürfung am Kinn.

Um weiteren Schaden von ihm abzuwenden, wurde er zunächst in Gewahrsam genommen. Bei einem Alkoholtest im Polizeirevier Hockenheim konnte ein Wert von fast 3,3 Promille ermittelt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Obhut seiner Mutter gegeben.