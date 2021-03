In deutschen Haushalten lagern geschätzt 199 Millionen Althandys in Schubladen und Kellern. Diese Geräte enthalten wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können, um Ressourcen zu sparen und dadurch das Klima zu schützen. Aus den ungenutzten Handys in Deutschland könnten sich mehr als fünf Tonnen Gold, 20 Tonnen Silber und 720 Tonnen Kupfer zurückgewinnen lassen, teilt der Arche-Weltladen in einer Pressemeldung mit.

Der Laden in der Karlsruher Straße 38 bietet ab sofort eine Handysammelbox an, in die nicht mehr genutzte Mobiltelefone und Zubehör wie Ladegerät und Kopfhörer einer Wiederverwertung eingeworfen werden können. Die Geräte werden an die Telekom weitergeleitet, die prüft, ob das Handy recycelt wird oder weitergenutzt werden kann.

Etwa zehn Prozent der Handys seien noch funktionsfähig und eigneten sich dafür, der Rest wird bei einem zertifizierten Recyclingunternehmen in Deutschland verwertet. Der Erlös der in der Arche abgegebenen Handys kommt drei entwicklungspolitischen Projekten in Uganda, Äthiopien und der Demokratischen Republik Kongo zugute.

Abgabe während der regulären Öffnungszeiten montags, dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr und mittwochs und samstags von 10 bis 12.30 Uhr. zg