Mit Bienen ins neue Jahr

„Bis auf 19 Grad Celsius soll das Thermometer an Silvester steigen. Das deutet darauf hin, dass 2022 so enden könnte, wie es begonnen hat. Am 1. Januar saßen wir auf der Terrasse und schauten zu, wie sich die von der Wärme hervorgelockten Bienen in dieser blütenarmen Zeit an einer Christrose gütlich taten. Jahresanfang und -ende wären in dieser Form zwar nicht normal, aber immerhin erträglicher als das, was dazwischen geschah“, erinnert sich unser Leser Hagen Heer. Bild: Heer

