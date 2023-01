Mit Daniel Born (SPD) das „Herz der Demokratie“ erkunden

Hockenheim. „Wir starten im neuen Jahr wieder mit Touren in die Landeshauptstadt und ich lade herzlich dazu ein, mir an meinem Arbeitsplatz wortwörtlich über die Schulter zu schauen“, freut sich der Schwetzinger SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born (Bild). Am Freitag, 20. Januar, bietet der Sozialdemokrat eine Demokratietour an. Die Einladung zu dieser Fahrt richtet sich vor allem an Bürger aus seinem Betreuungswahlkreis Wiesloch. Es sind aber noch Plätze frei, für die Anmeldungen aus dem gesamten Wahlkreis des Landtagsvizepräsidenten angenommen werden.

Auf dem Plan der Demokratietour stehen der Besuch des Landtagsgebäudes im Stuttgarter Schlossgarten, ein gemeinsames Mittagessen, eine Gesprächsrunde mit Daniel Born und im Anschluss eine Führung durch den Erinnerungsort „Hotel Silber“. Das „Hotel Silber“ war zwischen 1933 und 1945 Sitz der Gestapo. In dem einstigen Ort des NS-Terrors entstand als Bürgerbeteiligungsprojekt ein Ort des historisch-politischen Lernens und der Begegnung.

Haus der Bürgerinnen und Bürger

„Der Landtag ist das Haus der Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb freue ich mich über jede einzelne Tour und alle Besucherinnen und Besucher, die ich im Herzen der Demokratie persönlich begrüßendarf“, erklärt der Landtagsvizepräsident und ergänzt: „Unsere Demokratietour ermöglicht, Landespolitik live vor Ort mitzuerleben, den Landtag zu erkunden und sich im Hotel Silber mit unserer Geschichte und damit, was wir daraus lernen müssen, auseinanderzusetzen.“

Wer an der Demokratietour am 20. Januar (Abfahrt mit einem Reisebus um 9 Uhr am Bahnhof Wiesloch-Walldorf) teilnehmen möchte, kann sich im Wahlkreisbüro bis Sonntag, 15. Januar, unter Angabe von Name, Vorname, Adresse, Mailadresse und Telefonnummer anmelden. Dies ist sowohl telefonisch (06205/3 83 24) als auch per E-Mail unter demokratietour@daniel-born.de möglich. Es ist auch möglich, sich auf die Interessiertenliste für künftige Touren setzen zu lassen. Wer Fragen, etwa zur Barrierefreiheit, hat, erhält im Wahlkreisbüro ebenfalls alle wichtigen Informationen.