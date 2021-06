Mit dem Förster geht es in den Wald

Erneut vom Coronavirus geprägt sein wird der 18. Hockenheimer „Tag der Natur“. Der Lokalen Agenda-Gruppe „Tag der Natur“ ist es trotzdem gelungen, ein Programm zusammenzustellen, das den Themenschwerpunkt „Wald“ lebendig werden lässt. Im Zentrum der Aktivitäten wird eine Wald-Rallye stehen, die an der Holzhütte hinter dem Pumpwerk startet und auf gut begehbaren Wegen bis zur Grillhütte führt.

Die Rallye-Stationen sind von Samstag, 26. Juni, 10 Uhr, bis Sonntag, 27. Juni, 18 Uhr, aufgebaut. An 15 Stationen sind so manche kniffligen Fragen zu lösen. Attraktive Preise erwarten die findigen Rätselfreunde, die unter den Teilnehmern verlost werden. Die Rallye kann auf der Internetseite der Lokalen Agenda heruntergeladen werden, ist auf den Seiten der Stadt in den sozialen Netzwerken zu finden und liegt in ausgedruckter Form ab Samstag, 26. Juni, 10 Uhr, in der Holzhütte am Pumpwerk aus, wo die Rallye beginnt.

Anmeldung erforderlich

Darüber hinaus bietet der „Tag der Natur“ drei andere interessante Veranstaltungen an. Am Freitag, 25. Juni, findet ab 22 Uhr ein Nachtfalter-Leuchtabend statt. Schmetterlings-Experte Dr. Rolf Mörtter wird mit seiner Lichtsäule Nachtfalter anlocken und bestimmen. Die Veranstaltung ist besonders für „Nachteulen“ geeignet. Stabiles Schuhwerk und eine Taschenlampe sind wichtig und von den Teilnehmern mitzubringen.

Am Samstag, 26. Juni, 15 Uhr, findet eine Führung mit Förster Gunter Glasbrenner statt. Unter dem Motto „Waldspaziergang mit Fragen an den Förster“ wird Glasbrenner Jung und Alt den Wald näher bringen. Die Führung dauert rund eineinhalb Stunden. Auch hier ist festes Schuhwerk unerlässlich.

Führung für Frühaufsteher

Am Sonntag, 27. Juni, heißt es dann „früh aufstehen“. Der vogelkundige Ulrich Mahler wird mit interessierten Gästen die Vogelwelt im Hockenheimer Süden erkunden. Beginn der Exkursion ist um 6 Uhr. Am Sonntag werden von 10 bis 15 Uhr die Biologen Dr. Andreas Askani, Dr. Dieter Nährig und Dr. Karl-Friedrich Raqué die Arten in der Umgebung bestimmen. Sie freuen sich, wenn Interessierte ihnen über die Schulter schauen. Bis auf diese starten alle Veranstaltungen an der Hockenheimer Grillhütte im Walldorfer Weg 1.

Wegen der aktuellen Corona-Regelungen ist die Teilnehmerzahl derzeit begrenzt. Eine vorherige Anmeldung für einen der Plätze bei den Veranstaltungen ist unter e.schollenberger@hockenheim.de oder telefonisch unter 06205/2 12 09 erforderlich. zg

