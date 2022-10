Mit dem Jazz groß geworden

Der Jazz wurde ihr quasi in die Wiege gelegt: Ihr Vater spielt Saxofon, ihr Bruder hat sie mit der Musik „infiziert“ – und ihr Name passt einfach perfekt, um ein Jazzquartett nach ihm zu benennen. Estelle Dupont, Schülerin der Jahrgangsstufe 12 am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium, hat erfolgreich am Wettbewerb „Jazz-Improvisation“ des Landes Baden-Württemberg teilgenommen und den dritten Platz belegt.

Der Wettbewerb richtete sich an Schülerinnen und Schüler, die einen Musik-Leistungskurs besuchen. Da in der Vorbereitung auf das Abitur im Fach Musik auch das Thema „Jazz“ am Beispiel verschiedener Jazzstandards behandelt wird, waren die Teilnehmer aufgefordert, eigene Improvisationen zu den im Musikunterricht besprochenen Standards „I Got Rhythm“ (George Gershwin) oder „Cantaloupe Island“ (Herbie Hancock) einzusenden.

Mit einem Vorbild im Rücken: Estelle Dupont posiert mit ihrem Saxofon am Gauß-Gymnasium vorm Wandbild des ehemaligen Gaußianers Adrian Gallet, der ebenfalls als Jazzmusiker erfolgreich ist. © Lenhardt

Estelle Dupont überzeugte mit ihrer Improvisation die Jury, die aus den Jazzgrößen Meinhard Obi Jenne, Prof. Mini Schulz und Libor Sima bestand. Die Preisverleihung findet am Dienstag, 8. November, im Stuttgarter Jazzclub „Bix“ statt, wo die junge Schülerin zusammen mit den weiteren Preisträgern und Profimusikern aus der Jazzszene musizieren darf.

Seit neun Jahren am Instrument

Die 17-Jährige spielt seit ihrem achten Lebensjahr Saxofon und hat den Jazz vor rund vier, fünf Jahren zum Schwerpunkt ihres Spiels gemacht. „Jazz-Improvisation“ war ihre erste Teilnahme an einem solchem Leistungsvergleich: „Ich wollte mir nie die Musik zu einem Wettbewerb machen, weil ich es eigentlich ganz schön finde, dass im Jazz extrem wenig Konkurrenzkampf herrscht“, erklärt sie. Der „Jazz-Improvisation“-Contest habe sie als Erster angesprochen. Einen Bundeswettbewerb gibt es dabei nicht. Estelle, die sich vor allem für Fusion und Funk interessiert, sieht sich nicht als reine Jazzerin. Bei der Nitrolympx-Eröffnung hat sie mit einer Band Rock und Metal gespielt: „Ich bin ziemlich flexibel mittlerweile.“ Beim Gauß-Musiktheater „Diener zweier Herren“ im Juli war sie am Saxofon dabei, ist aber inzwischen eher landesweit unterwegs.