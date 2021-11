Mit dem Roller vor Kontrolle geflüchtet

Ein 55-jähriger Mann war am Freitagabend in Hockenheim betrunken auf einem Motorroller unterwegs. Der Mann fiel einer Polizeistreife kurz vor 22 Uhr auf, als er den Beamten im Biblisweg entgegenkam.

Sie wendeten und folgten dem Rollerfahrer. Dieser befuhr anschließend den Feldweg, parallel zur L 723 in Richtung Reilingen. Dabei bemerkten die Polizisten die unsichere Fahrweise in Schlangenlinien. Auf mehrfache Aufforderung mittels Leuchtschrift reagierte der 55-Jährige nicht. Nachdem er in die Unterführung unter der L 723 eingebogen war und diese passiert hatte, verlor er die Kontrolle über seinen Roller und stürzte in den Acker. Er blieb unverletzt, jedoch verschmutzte er dabei seine Kleidung.

Bei der folgenden Kontrolle bemerkten die Beamten neben deutlichem Alkoholgeruch im Atem des Mannes auch dessen alkoholbedingt verwaschene Aussprache. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Zudem gab er an, dass er regelmäßig Cannabis konsumiere. Er wurde daraufhin zum Polizeirevier Hockenheim gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Bei weiteren Überprüfungen stellte sich heraus, dass er 55-jährige Rollerfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. pol

