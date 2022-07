Mit dem Sams in die Ferien

Hockenheim. Das Sams kommt zurück. Dieses kleine rüsselnasige Wesen mit den roten Stachelhaaren, das der brave Herr Taschenbier gleich beim ersten Besuch so liebgewonnen hat. Und es läutet damit den Start des diesjährigen Kinderferienprogramms der Stadt Hockenheim ein.

Dank der freundlichen Unterstützung der Sparkasse Heidelberg kann man für nur 2 Euro miterleben, wie das Sams mit seinen blauen Wunschpunkten und mit seiner fantastischen Wunschmaschine, Träume wahr werden lässt. Man kann sich also auf ein fantastisches Abenteuer an diesem Tag mit dem Sams im Hockenheimer Pumpwerk freuen.

Beginn am Freitag, 29. Juli, ist um 15 Uhr, Einlass ab 14.45 Uhr im Pumpwerk. Karten für 2 Euro gibt es nur an der Kasse am Tag der Veranstaltung. Unter www.pumpwerk-hockenheim.de können Karten online reserviert werden. pw