Mit den Delta Sonnenscheinen begann eine erfolgreiche Zusammenarbeit

Hockenheim. Seit vielen Jahren arbeiten die Stadtwerke Hockenheim mit dem Verein Solardrom zusammen. Und diese Zusammenarbeit dokumentieren die Stadtwerke nun auch offiziell auf ihrer Homepage und verweisen dabei auf die kostenlose Solar-Beratung des Hockenheimer Vereins (https://www.stadtwerke-hockenheim.de/Service/Solar-Beratung/).

AdUnit urban-intext1

Begonnen hatte diese Kooperation vor über elf Jahren mit der Errichtung einer Bürgersolaranlage der Stadtwerke: Viele Hockenheimer Bürgerinnen und Bürger konnten sich damals in Form einer Einlage – den sogenannten Delta Sonnenscheinen – an einer Photovoltaik-Anlage beteiligen. „Die Nachfrage war damals so hoch, dass wir innerhalb weniger Monate eine zweite Anleihe platziert haben. Und die Anteilseigner profitieren heute noch davon mit einer überdurchschnittlich hohen Verzinsung“, erinnert sich die kaufmännische Leiterin der Stadtwerke Martina Wilk.

Damals waren die Solardrom-Mitstreiter noch über die Lokale Agenda 21 involviert, bevor sie dann ein Jahr später den Verein Solardrom aus der Taufe hoben. Seitdem wurden viele gemeinsame Projekte mit den Stadtwerken durchgeführt. So beteiligen sich die Stadtwerke an der „Earth Hour“, stellten die Bürgersolaranlage am Aquadrom und die Solarblume im Gartenschaugelände in der „MeinSolar“-Veranstaltungsreihe des Vereins vor. Auch bei den jährlichen E-Mobilitäts-Veranstaltungen waren die Stadtwerke aktiv dabei und brachten sich zum Thema Ladesäulen und E-Fahrzeuge ein.

Bei Balkonanlage bundesweit vorn

Beim Thema „Photovoltaik-Balkon-Anlagen“ waren die Hockenheimer Stadtwerke bundesweit bei den ersten, die das vereinfachte Anmeldeverfahren einführten, immer im Dialog mit dem Verein.

AdUnit urban-intext2

Für den Verein Solardrom war das Ziel von Anfang an definiert: nicht weniger als 100 Prozent Erneuerbare Energien in Hockenheim. Und das, so räumt der Verein ein, ist schon eine Herausforderung für einen Energieversorger, der ja schließlich vom Verkauf von Energie lebt. „Viel Überzeugungsarbeit war da zu leisten“, so Schöllkopf, doch dank der Aufgeschlossenheit der Führungspersonen wurden Wege und Möglichkeiten gefunden, sowohl nachhaltig als auch wirtschaftlich zu agieren.

„Die Prozesse sind am Laufen und es gibt noch viel zu tun. Aber bekanntlich ist ja der Weg das Ziel“, sagt Schöllkopf. Neue Geschäftsfelder und die Anforderungen an den Klimawandel erfordern ein Umdenken in vielen Bereichen, hier kommen die Stärken des Vereins und seiner Mitglieder zum Tragen. Eine gelungene Symbiose bei der Gestaltung der Energiewende, bei der das Gemeinwohl an erster Stelle steht. Die Partner arbeiten gemeinsam daran. zg

AdUnit urban-intext3

Info: Weitere Informationen und Beratung bietet der Verein kostenlos unter www.solardrom.info an.

AdUnit urban-intext4