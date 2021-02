Wer sich etwas in die Geschichte der Rennstadt vertieft, dem werden unter dem Stichwort wirtschaftlicher Aufschwung in erster Linie zwei Ursachen genannt: Die Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzende Industrialisierung und der Bau der Rheintalbahn im Jahr 1870.

AdUnit urban-intext1

Die Industrialisierung Hockenheims ist eng verknüpft mit dem Anbau von Tabak und dessen Verarbeitung. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts zählt die Stadt gut 17 größere Zigarrenfabriken, in denen die Menschen Arbeit fanden. Rund ein Fünftel der Bevölkerung, überwiegend Frauen, hatte zu den Hochzeiten Arbeit in den Zigarrenfabriken. Wohlgemerkt – 20 Prozent der Bevölkerung, nicht der Berufstätigen.

Aufschwung kam per Bahn

Wer keine Arbeit vor Ort fand, der musste sich als Tagelöhner in einer der zahlreichen Fabriken, die zur damaligen Zeit zwischen Rheinau und Neckarau entstanden, verdingen. Mancher der Arbeiter legte den Weg fast täglich zu Fuß zurück. So war es denn eine Wohltat, als 1870 die Rheintalbahn eröffnet wurde und der Weg zur Arbeit kein großes Problem mehr darstellte. Da störte es auch nicht, dass der Bahnhof damals fast zwei Kilometer vom Stadtzentrum entfernt errichtet wurde – was war das schon für ein Katzensprung im Vergleich zum Fußmarsch nach Rheinau oder Neckarau.

Weniger bekannt ist hingegen, dass die Stadt noch einen zweiten Bahnhof hatte, die 1898 eröffnete Station „Talhaus“ an der Bahnlinie Schwetzingen nach Speyer. In den alten Chroniken findet sich immer wieder der Hinweis, dass diese Verbindung Eselsbahn genannt wurde, doch liest sich nirgendwo einer Erklärung für diese dem Volksmund zugeschriebene Titulierung. Der einzige Hinweis, der sich in den Weiten des Internets aufspüren lässt, ist der auf eine Schmalspurbahn, die als solche bezeichnet wurde und wohl zur Namenspatronin wurde.

AdUnit urban-intext2

Die Eselsbahn führte bis zum Lußhof auf Altlußheimer Gemarkung, wovon heute noch die alte Güterhalle kündet. Von dort aus ging es über den Rhein in die Domstadt. Grundlage für die Bahn war eine Vereinbarung aus dem Jahr 1871 zwischen Baden und Bayern, die Bahnstrecke samt Schiffsbrücke über den Rhein zu errichten. Im Dezember 1873 wurde die Bahnstrecke eröffnet. Schon ein Jahrzehnt zuvor hatten sich das Großherzogtum Baden und das Königreich Bayern, zu dem die linksrheinische Pfalz damals gehörte, auf die Errichtung einer Schiffbrücke für den Straßenverkehr bei Speyer geeinigt. Das Bauwerk wurde von der Stadt Speyer gebaut und 1866 in Betrieb genommen.

Die Schiffbrücke hatte die pfälzische Ludwigsbahn-Gesellschaft von der Stadt Speyer gekauft und in eine kombinierte Straßen- und Eisenbahnbrücke umgebaut. Das Bauwerk musste mehrmals täglich für den Personenzug der Bahnstrecke Heidelberg–Speyer zusammen- und anschließend wieder auseinandergefahren werden, damit der Schiffsverkehr auf dem Fluss passieren konnte. Die Schiffbrücke hatte eine Länge von 234,6 Meter und bestand aus 43 Pontons. Die Fahrbahnbreite betrug 5,9 Meter.

Brücke im Krieg gesprengt

AdUnit urban-intext3

Bis in die 1950er Jahre hat die Station im Talhaus, zu der auch ein Güterbahnhof gehörte, Bestand. Da gegen Ende des Zweiten Weltkriegs die Rheinbrücke Speyer von sich zurückziehenden deutschen Truppen gesprengt wurde, musste das Teilstück nach Speyer stillgelegt werden, wobei wohl bis weit in die 1950er Jahre noch Züge über Hockenheim-Talhaus bis hin zur letzten Station vor der zerstörten Rheinbrücke (Lußhof) verkehrten. Von diesen Gleisen existiert bis heute die kurze Stichbahn zum Industriegebiet Talhaus, die für den Güterverkehr der dort ansässigen Unternehmen erhalten blieb und heute noch genutzt wird.

AdUnit urban-intext4

Ansonsten erinnert nur noch wenig an die alte Bahnlinie. Nur wer mit dem Rad parallel zur L 722, der Landesstraße nach Speyer, unterwegs ist, der sieht anhand der Büsche und Bäume den Verlauf der früheren Linie. Und natürlich auch anhand der alten Betriebsgebäude der Eselsbahn, die in regelmäßigen Abständen passiert werden. Und in Höhe des Lußhofs kündet an der Kreuzung der Landesstraße mit der B 39 die alte Güterhalle von der Hochzeit der Eisenbahnverdingungen im Bereich von Hockenheim.