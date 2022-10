Mit einem verschärften Lieferkettengesetz die Menschen schützen

Hockenheim. „Liebes Europa, kannst du Verantwortung entlang der gesamten Lieferkette auf die Kette kriegen?“ – Mit diesem Satz schloss Felix Roll seinen Vortrag im Arche Weltladen Hockenheim, über den Wunsch, Menschenrechte mit Hilfe des geplanten europäischen Lieferkettengesetzes besser zu schützen.

Roll beschäftigte sich mit verschiedenen themenbezogenen Fragen. So beispielsweise mit den Aufgaben, die auf betroffene Unternehmen durch das ab Januar 2023 in Kraft tretende deutsche Lieferkettengesetz zukommen.

Es müssten Strukturen, also beispielsweise eine Abteilung geschaffen werden, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Unternehmen sollten ermitteln, wo ihre Rohstoffe herkommen, führte Roll aus. Stoßen sie in ihren Lieferketten auf die Gefahr von Menschenrechtsverletzungen, müsse das Unternehmen Gegenmaßnahmen ergreifen und deren Wirksamkeit genau kontrollieren.

Pflicht zur Berichterstattung

Gegenüber der BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) herrscht mit dem Eintreten des Gesetzes eine Pflicht zur Berichterstattung. Bei Nichteinhalten der Vorschriften kann die BAFA Auflagen verhängen. Zuletzt soll es den Betroffenen leichter gemacht werden, sich mit Hilfe von Nicht-Regierungsorganisationen direkt bei den deutschen Unternehmen hörbar machen zu können. Ein adäquates Mittel kann hier in Form einer Klage angewendet werden.

„Ja, das deutsche Lieferkettengesetz ist ein guter Anfang. Aber, es ist eine Verschärfung des deutschen Lieferkettengesetzes nötig“, so Felix Roll. Der Projektreferent ist Mitglied bei der „Initiative Lieferkettengesetz“, welche drei Leitsätze vorschlägt, die an das Europäische Parlament herangetragen werden solllen: Thematisch wird hierbei die europäische Verantwortung gegenüber der gesamten Lieferkette, die Umsetzung von Klimaschutz bei Unternehmen sowie die Haftbarkeit dieser bei Verletzungen von Menschenrechten ins Auge gefasst.

Denn das deutsche Lieferkettengesetz weise Lücken auf und reiche nicht weit genug, stellte Roll fest. So müssen die Unternehmen nicht ihre gesamte Lieferkette überprüfen. „Bis hin zu den eigentlich Betroffenen, die in Bergwerken unter gefährlichsten Bedingungen Edelmetalle schürfen oder zu Tausenden in Nähereien arbeiten, ohne am Monatsende davon das Schulgeld für ihre Kinder und Lebensmittel bezahlen zu können“, forderte der Redner.

Roll nannte weitere Punkte, die er für unzureichend hält: „Nicht überprüft werden Auswirkungen von Emissionen, die das Klima beeinflussen. Außerdem fehlt eine zivilrechtliche Haftung durch die Betroffenen, die Möglichkeit zu haben in Deutschland vor Gericht zu ziehen und Unternehmen für ihre unterlassenen Sorgfaltspflichten verantwortlich zu machen.“

Das Gesetz betrifft zunächst nicht alle Unternehmen: Ab dem kommenden Jahr sind Firmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern und Sitz in Deutschland betroffen, etwa 600 Unternehmen. Ab dem Jahr 2024 wird der nächste Schritt eingeleitet und Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern müssen sich an die Vorgaben halten.

Der vorliegende Entwurf für ein europäisches Lieferkettengesetz ist stärker, da Unternehmen mit mehr als 500 Angestellten schon unter das Gesetz fallen würden. Außerdem weist es Hochrisikosektoren, beispielsweise den Bergbau oder die Kleidungsindustrie aus, bei denen schon Unternehmen mit mehr als 250 Angestellten vom geplanten Gesetz betroffen sein würden.

„Nur mit einem starken Lieferkettengesetz kann Europa Verantwortung übernehmen und für unseren Planeten sowie seine Menschen einen echten Unterschied machen. Dafür braucht es die Unterstützung aller“, plädierte Roll abschließend.

Endverbraucher, die diese Forderung befürworten, können die Initiative „yesEUcan“ mit einer Unterschrift unterstützen. Diese kann bis zum 15. November im Arche Weltladen getätigt werden. Eine Kontaktaufnahme zur „Initiative Lieferkettengesetz“ und der Erhalt von kostenlosen Infomaterialien ist ebenfalls möglich.