Die mittlerweile elfte Ausgabe der „Sommerabende im Museum“ führte Landtagsvizepräsident Daniel Born und seine Gäste ins Tabak-Museum in der Zehntscheune, das 1984 eröffnet wurde, damals noch an einem anderen Standort, und in zahlreichen liebevoll aufbereiteten Details über die Historie des Tabaks und seiner Verarbeitung in der Rennstadt informiert.

Der Abend startete traditionell mit

...