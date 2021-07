Mit Frühstück Flutopfer unterstützen

Mit einer Spendenaktion möchte der Rotary Club Hockenheim die aktuell von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen unterstützen. Der Serviceclub veranstaltet am Sonntag, 1. August, von 10 bis 13 Uhr ein Frühstück mit Livemusik im Restaurant „Rondeau“ neben der Stadthalle. Wer einen direkten Beitrag zur Hilfe in den Flutgebieten leisten möchte, ist von den Rotariern eingeladen, dies mit einem angenehmen Vormittag bei Musik und in anregender Atmosphäre zu verbinden.

Die Kosten für das Frühstück betragen pro Teilnehmer 25 Euro inklusive aller nicht alkoholischen Getränke. Darüber hinaus bittet der Service-Club um eine Spende von mindestens 25 Euro pro Person.

Alle Informationen zur Aktion und zu den Zahlungsmodalitäten für die Beiträge hat der der Rotary Club auf seiner Internetseite www.aktion-rotary-hockenheim.de aufgelistet. Hier finden Interessierte auch das Buchungssystem zur Teilnahme. zg