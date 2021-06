Mit Genuss den Hockenheimer Skatepark fördern

Einen Kuchenverkauf zum Mitnehmen veranstaltet der Vorstand des Hockenheimer Marketing-Vereins (HMV) am Samstag, 5. Juni, von 10 bis 14 Uhr im Gastronomiebereich von Globus im Talhaus. Zum ersten Geburtstag der Hockenheimer Rennstadtkarte backt die Globus-Bäckerei einen Geburtstagskuchen.

AdUnit urban-intext1

Für jeden Geschmack ist etwas dabei: Heidelbeere, Himbeere, Mandarine und Kiwi – genau die Farben, in denen es die Rennstadtkarten gibt. Die 10-Euro-Karte in Blau, 15 in Orange, die 25 in Pink und 44 in Grün. Gut verpackt können die Stücke mit nach Hause genommen werden, um sie gemütlich zum Kaffee zu genießen. Den kompletten Erlös dieser Aktion spendet der HMV dem Jugendgemeinderat für sein Projekt Skatepark.

„Es ist für uns als HMV eine Herzensangelegenheit, die Jugend in Hockenheim zu unterstützen. Da ich selbst zwei Kinder habe, weiß ich, wie dringend nötig so eine Freizeiteinrichtung ist. Natürlich finanziert die Stadt Hockenheim die Skateanlage, aber der Jugendgemeinderat als Initiator ist immer froh, wenn auch Geld für das Drumherum zusammenkommt. Daher die Idee, gemeinsam mit Globus als Sponsor des Geburtstagskuchens der Rennstadtkarte, die Tageseinnahmen für den Skatepark zu spenden“, ergänzt HMV-Vorsitzender Richard Damian, der beim Kuchenverkauf dabei ist.

Zur Unterstützung des HMV schauen am Samstagvormittag ein paar Skater sowie der eine oder andere Jugendgemeinderat vorbei, um interessierten Kuchenkäufern Infos und Gestaltungsdetails zum Skatepark im Bereich der ehemaligen Minigolfanlage im hinteren Gartenschaupark zu geben. Selbstverständlich kann die Gutscheinkarte in allen vier Geldwerten mit einer neuen Geburtstagskarte und Umschlag erworben werden. Für jede verkaufte Rennstadtkarte legt der HMV an diesem Vormittag einen Euro dazu.

AdUnit urban-intext2