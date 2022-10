Mit Handarbeit zum süßen Genuss

Etwa zwei Dutzend Kinder trotzen dem Regen, um mit der Agendagruppe „Begegnung Jung bis Alt“ und dem Obst- und Gartenbauverein selbst Apfelsaft aus Hockenheimer Äpfeln herzustellen.

Die Jahreszeit des richtigen Wetters und der gegebenenfalls falschen Kleidung ist da und so hieß es zum Monatsanfang Regenwetter statt Goldener Oktober. Dennoch muss eine Veranstaltung nicht ins Wasser fallen, die richtige Kleidung und Freude am Tun machen manches auch bei Regenwetter unerwartet gut möglich.

Hand in Hand wird an der Obstpresse zusammengearbeitet. © Perner

Und so war es ein Segen, dass die Verantwortlichen und Helfer sowohl der Agendagruppe „Begegnung Jung bis Alt“ als auch des Obst- und Gartenbauvereins dem diesjährigen Apfelsaftpressen eine Chance gaben und dem Wetter mit Pavillons statt einer Absage trotzten. Das Angebot wurde auch erfreulich gut angenommen, Regenkleidung, Kapuzen und Schirme prägten das Bild und der eine oder andere Guss vom Pavilliondach wurde mit Humor in Empfang genommen.

Schneiden, zerkleinern, pressen

Während die Erwachsenen der Agendagruppe zunächst die gewaschenen Äpfel viertelten und von unschönen Stellen befreiten, durften die etwa zwei Dutzend Kinder im nächsten Schritt die vorbereiteten Äpfel in den elektrischen Häcksler werfen oder diese per Muskelkraft selbst in der Obstmühle durchdrehen. Die so zu einer Art Maische weiter zerkleinerten Äpfel landeten schließlich in der Saftpresse, wo wieder Jung und Alt Hand in Hand zusammenarbeiteten: Die Erwachsenen vom Obst- und Gartenbauverein wussten, wie’s geht, die Kinder drehten fleißig am Rad. Und so floss auch schon bald der goldgelbe Apfelsaft und konnte zum Probieren in die mitgebrachten Behälter umgefüllt werden.

Für Rudi Mergenthaler, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins, ist das jährliche Apfelsaftpressen eine schöne Tradition zum Ende der Apfelernte und tatsächlich fand sich an diesem Samstagvormittag kein Apfel mehr am Baum. Immerhin 23 Sorten beherbergt das Vereinsgelände, sodass im Saft eine bunte Mischung aus mehr und weniger bekannten Apfelsorten landete.

Denn verwendet werden können sie alle, wie Rudi Mergenthaler verriet. Einzig die Hitze machte der Ernte in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung: Manche Bäume trugen überhaupt nicht, andere weniger und was blieb, wurde teilweise von den Vögeln angepickt, sodass manch fauliger Apfel aussortiert werden musste.

Frischer geht es nicht

Neues Jahr, neues Glück – vielleicht sieht es im nächsten Jahr wieder anders aus, sowohl, was die Ernte als auch das Wetter angeht. Genügend Material für die kleinen und großen Besucher der gepflegten Anlage blieb dennoch und zu sehen, wie aus der Frucht das goldgelbe Süß gewonnen wird, ist und bleibt spannend, egal, ob es regnet oder die Sonne scheint. Und frischer gibt es Apfelsaft auch nicht als direkt und handgemacht aus der Obstpresse.